No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía

Colombia entra en la era de las carreteras revertidas: esto pasará en diez años

El fondo del debate está en la sostenibilidad de las vías: ¿puede el Invías mantener las megaobras?

Redacción Economía
22 de agosto de 2025 - 09:43 p. m.
En 2020, el proyecto Girardot-Honda-Puerto Salgar se convirtió en la primera 4G en acabar obras. Actualmente es una carretera de 190 kilómetros que cruza tres departamentos (Cundinamarca, Tolima y Caldas) y en la que se invirtieron $1,9 billones.
En 2020, el proyecto Girardot-Honda-Puerto Salgar se convirtió en la primera 4G en acabar obras. Actualmente es una carretera de 190 kilómetros que cruza tres departamentos (Cundinamarca, Tolima y Caldas) y en la que se invirtieron $1,9 billones.
Foto: Cortesía-AN
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Gobierno ha comenzado a marcar un punto de no retorno frente a lo que serán las concesiones viales: las reversiones, la última etapa del proceso, el momento en que la obra vuelve al Estado después de cumplir el periodo de gestión y operación por la empresa encargada.

En menos de tres años, tres proyectos han sido revertidos al Estado, y en la próxima década otros siete seguirán el mismo camino.

Vínculos relacionados

El PIB agropecuario siguió creciendo durante el segundo trimestre del año
Wingo lanza tiquetes a vuelo internacional desde 1 dólar: así puede acceder
ETB se aproxima a cerrar importante acuerdo con Starlink

En la práctica parece un traspaso, pero de fondo las preguntas se enfocan en la sostenibilidad de las vías, la capacidad de mantenimiento estatal y el futuro del esquema de concesiones en Colombia, a propósito de las críticas constantes del Gobierno Petro a este modelo.

Tres reversiones recientes:

  • Vía Facatativá – Fontibón - Los Alpes (1G), marzo de 2024.
  • Corredor Córdoba – Sucre (3G), abril de 2025.
  • Tramo Bucaramanga – Pamplona (4G), junio de 2024, con terminación anticipada.

Lo que viene:

  • Entre 2026 y 2031, cuatro proyectos de Primera Generación (1G) terminarán sus contratos.
  • Entre 2031 y 2036, se sumarán al proceso dos proyectos de Tercera Generación (3G).
  • Y un caso especial ya avanza: la Perimetral del Oriente de Cundinamarca (4G), cuya concesión fue terminada por decisión de un tribunal internacional.

Le podría interesar: El estado de las vías 4G que se anunciaron hace diez años y aún no se entregan

Un modelo que envejece

El país apostó por el esquema de concesiones desde la década de los 90. La lógica era sencilla: que el sector privado financiara, construyera y operara carreteras durante 20 a 30 años, para luego devolverlas en buen estado al Estado.

Sin embargo, la historia ha mostrado matices, los conocidos cuellos de botella: sobrecostos, retrasos por consultas previas, litigios internacionales, tramos inconclusos y la eterna duda de si la infraestructura queda realmente al nivel prometido.

Ahora, la reversión de los contratos abre otro desafío: ¿tiene el Estado —particularmente el Invías— la capacidad técnica y financiera para asumir estos corredores estratégicos sin que se deterioren? La ANI asegura que sí, y habla de procesos “ordenados y transparentes”.

Pero las cifras de presupuesto para mantenimiento suelen contradecir el optimismo oficial.

De los $3,9 billones asignados en 2025 a la entidad, apenas se había ejecutado 27,4 % a corte de julio, según el Ministerio de Hacienda.

El freno se ve en los números. En un año, el Invías recortó su chequera de inversión: pasó de $1,13 billones a $974.000 millones en 2025, un retroceso de 14 %. Es como si a una carretera de diez kilómetros le arrancaran de un tajo un tramo y medio, dejando el resto expuesto al sol, la lluvia y el olvido.

Recomendado: El freno de las autopistas 5G: ¿qué está pasando?

De las 1G a las 5G: una infraestructura desigual

Las concesiones 1G y 3G, firmadas en los 90 y 2000, están llegando al final de su vida útil.

Las 4G y 5G, más recientes (2014-2023) y avance general de 86,78 %, tienen contratos vigentes hasta mediados de siglo, aunque ya muestran tropiezos judiciales como en Cundinamarca o en Valle del Cauca con Mulaló-Loboguerrero.

Colombia tiene un mosaico de generaciones viales conviviendo a la vez, con distintas calidades de obra, condiciones de financiamiento y riesgos legales.

El discurso del Gobierno resalta las reversiones como hitos de recuperación estatal, pero si los contratos caducan nada asegura que las obras se mantendrán en buen estado. A la fecha, el modelo de concesiones, pese a sus críticas, sigue siendo el motor de las nuevas autopistas, incluso siendo el eje de las propuestas del Gobierno Petro en el caso del proyecto APP férreo La Dorada-Chiriguaná.

Así, pues, la devolución de vías como logro, mientras firma contratos para concesionar proyectos presenta un examen doble: mostrar que puede administrar directamente carreteras clave, y para el modelo concesionado, probar que todavía es la fórmula viable para expandir la infraestructura en el déficit crónico de inversión pública y el superávit de cuellos de botella.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Infraestructura

ANI

Proyectos viales

4G

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar