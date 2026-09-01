Juan Rodrigo Alvarado es el nuevo director de la Aunap

Juan Alvarado, nuevo director de la Aunap. Foto: Aunap

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La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), entidad encargada de administrar, ordenar y promover el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas del país, tiene nuevo director general. Juan Rodrigo Alvarado Moreno asumió el cargo con la tarea de fortalecer la gestión de un sector que incluye tanto la pesca como la producción acuícola.

Alvarado es ingeniero agrónomo con experiencia directa en el campo. Desde 2008 es gerente de Tropical Fresh Fruit Ltda., empresa dedicada a la producción agrícola, donde ha trabajado en el manejo de cultivos de mango y en sistemas de riego y producción.

En 2020 fue gerente de Frutos Dulces Colombia, donde lideró un cultivo de mango para exportación, además de procesos de certificación y la construcción de una planta para clasificación, selección y empaque de fruta.

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En el sector público, fue secretario de Agricultura del Tolima entre 2016 y 2018 y ocupó cargos relacionados con el desarrollo rural y agropecuario en Ibagué. También fue secretario nacional de la cadena de mango del Ministerio de Agricultura y gerente de la Federación Colombiana de Productores de Mango, cargos desde los que trabajó en proyectos productivos, asociatividad y asistencia técnica.

Durante su paso por la administración departamental, Alvarado estuvo vinculado a una investigación disciplinaria relacionada con contratos para la adquisición de fertilizantes. El proceso fue archivado por la Procuraduría General de la Nación, por lo que no se impusieron sanciones disciplinarias en su contra.

El nombramiento de Alvarado había sido anunciado desde finales de julio por el entonces presidente electo Abelardo De La Espriella, dada la cercanía como coordinador departamental del movimiento “Defensores de la Patria”.

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