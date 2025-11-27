Juan Valdez abrirá su primera sede física en Sao Pablo, Brasil

Germán Bahamón, gerente general de la FNC en el Congreso Nacional de Cafeteros 2025. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

En el marco del Congreso Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros afirmó que Juan Valdez llegará con su primera sede física a Sao Pablo, Brasil el próximo 4 de diciembre.

Según lo comentado por Bahamón a Blu Radio, esta sede se ubica en un importante centro comercial de la ciudad y es el inicio de una búsqueda por expandir la marca de café colombiano en todo el estado de Sao Pablo. Se tiene el objetivo de abrir un total de 100 tiendas físicas en un tiempo límite de cuatro años.

“Hay una necesidad de abordar tres mercados en particular en donde tenemos que crecer de una manera más rápida: el primero es Estados Unidos, el segundo es México y Brasil que tenía una barrera casi que psicológica”, afirmó Bahamón.

Colombia y Brasil: competidores cafeteros

Brasil es el productor de café más grande del mundo, pero Colombia también puja con fuerza; se ubica en el tercer lugar.

Durante la temporada de restricciones arancelarias impuestas por el presidente Donald Trump, Colombia pudo ver una ventaja sobre el café brasilero, pues nuestro país contaba nada más con un arancel base del 10 %, mientras que Brasil debía asumir los costos de exportación con un arancel del 50 %.

Después de llegar a un acuerdo con el gobierno estadounidense, Colombia logró eliminar el arancel de exportación de café y volvió a la normalidad de un 0 % de restricción para este producto. Sin embargo, esto mismo sucedió con Brasil, por lo que la balanza volvió a quedar estable.

Sin embargo, Bahamón afirma que la competitividad del café colombiano radicará siempre en la calidad de nuestro producto y no en ventajas coyunturales.

La situación del sector cafetero ha brillado durante los dos últimos años y se alcanzaron números históricos en el cierre del año cafetero de 2025, donde se produjeron casi 15 millones de sacos de 60 kg. Es decir, 17 % más que el año anterior, sobreponiendo esta cifra como la más alta de la década.

Los tiempos que se asoman, sin embargo, no serán tan positivos. Pero Bahamón explica que este declive que está por venir se espera desde hace tiempo, pues los ciclos de producción del café funcionan de manera bienal, lo que quiere decir que después de un pico de producción viene un declive inmediato.

