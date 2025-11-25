Lo que gana el agro colombiano con la eliminación de aranceles en EE. UU.

La exención de aranceles a ciertos productos agrícolas que ingresen a Estados Unidos entró a regir el pasado 13 de noviembre. Imagen de referencia. Foto: Ministerio de Agricultura

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La eliminación de aranceles en Estados Unidos para productos como café, banano, plátano, aguacate, limón Tahití y otras frutas tropicales llega en un momento clave para el sector agropecuario colombiano.

Para la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia, esta decisión abre un mayor margen de competitividad para varios renglones exportadores justo cuando el crecimiento económico del agro se desaceleró en el tercer trimestre de 2025 frente a trimestres anteriores, pero en el acumulado del año mantiene un avance superior al de la economía colombiana.

En contexto: Primero el café, ahora el aguacate Hass: EE. UU. levantó arancel de 10 % a Colombia

En el tercer trimestre, el agro creció 2,4 %, por debajo del 6,5 % y 3,6 % registrados en los dos trimestres anteriores. Aun así, en lo corrido de 2025 acumula un aumento del 4,1 %, superior al 2,8 % que registra en promedio la economía nacional.

Dentro de los renglones que impulsaron el desempeño del sector, el café volvió a destacar con una variación anual del 9,8 %, apoyado en mejores datos de cosecha y en un contexto de precios internacionales al alza.

Así mismo, cultivos como el cacao y la palma registraron crecimientos del 13,2 % y 15,1 %, respectivamente, mientras que el arroz continúa mostrando rezago: el precio promedio del arroz paddy para octubre fue 11 % inferior al observado un año atrás, lo que mantiene a este cultivo bajo presión, según la radiografía agropecuaria de Bancolombia correspondiente al tercer trimestre.

El factor aranceles en el comercio con EE. UU.

La Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia señala que, incluso bajo el arancel del 10 % que Estados Unidos aplicaba a varios productos colombianos, las exportaciones de café, banano, plátano, aguacate y limón Tahití venían mostrando un “panorama de relativa tranquilidad”.

Con la reciente decisión de la Casa Blanca de eliminar el arancel para estos productos y algunas frutas tropicales, Bancolombia considera que este panorama ahora “se torna más positivo”, pues mejora las condiciones de acceso en el principal mercado de destino para varios productos agrícolas colombianos.

Si bien las flores colombianas continúan sujetas al 10 % de arancel para entrar a Estados Unidos, otros competidores directos como Ecuador mantienen aranceles más altos (21,8 % para rosas), y que distintas agremiaciones estadounidenses (incluida la Asociación Americana de Floristas) están ejerciendo presión para que las flores se incluyan en un eventual nuevo paquete de productos exentos.

El levantamiento de aranceles por parte de la administración Trump coincide con un comportamiento favorable en algunos renglones. A septiembre, las exportaciones de banano crecieron 15 % en volumen, mientras que las de plátano aumentaron 29 %, una fruta cuya área sembrada viene creciendo de manera considerable y en la que Colombia ya fue el tercer proveedor de EE. UU. en 2024.

El buen momento de la ganadería

Y es que, más allá de los cultivos, 2025 ha sido un año de expansiones sólidas para las principales cadenas ganaderas. La avicultura continúa liderando el comportamiento pecuario: la producción de carne de pollo creció 9,2 %, mientras que la de huevo aumentó 8,2 %. En paralelo, el sacrificio bovino registró un alza del 8,3 % y la cadena porcícola avanzó 5 %.

En la agroindustria, la cadena de la caña de azúcar también mostró un desempeño favorable. A agosto de este año, la molienda de caña aumentó 10 %, las exportaciones de azúcar crecieron 34 % y las ventas de etanol lo hicieron en 17 %, en un contexto de importaciones de azúcar que cayeron casi a la mitad.

La palma de aceite, por su parte, mantuvo un comportamiento positivo. Tras una caída de 6,6 % en 2024, la producción acumulada a octubre creció 11,6 %, mientras que los precios promedio del aceite de palma estuvieron cerca de 23 % por encima de los de 2024, según el informe de Bancolombia.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.