Julio César Aldana Bula sería el nuevo presidente de Positiva Compañía de Seguros

Aldana es médico cirujano de la Universidad del Norte (Barranquilla). Tiene una especialización en diagnóstico por imágenes de la Universidad de Buenos Aires, otra en servicios de gerencia de salud y una maestría en…

Julio César Aldana Bula, exdirector del Invima, asumiría la presidencia de Positiva Compañía de Seguros S.A., una entidad de economía mixta con participación mayoritaria del Estado y vinculada al Ministerio de Hacienda. Su nombre aparece en la página web de Aspirantes de la Presidencia de la República, junto con su hoja de vida.

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Aldana es médico cirujano de la Universidad del Norte (Barranquilla). Tiene una especialización en diagnóstico por imágenes de la Universidad de Buenos Aires, otra en servicios de gerencia de salud y una maestría en dirección y gestión de los sistemas de la seguridad social de la Universidad de Alcalá de Henares, en España.

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Su carrera se ha movido entre el sector público y el privado, sobre todo en salud. Dirigió el Invima en dos periodos, de 2002 a 2007 y de 2018 a 2021. También fue cónsul de Colombia en Washington y ocupó cargos relacionados con radiología en clínicas y hospitales del país.

¿Qué es Positiva Compañía de Seguros?

Positiva es una aseguradora con mayoría de capital estatal, vinculada al Ministerio de Hacienda. Entre sus líneas de operación están los seguros de vida y la administración de riesgos laborales, con una misión enfocada en ofrecer soluciones de aseguramiento y protección a sus afiliados. De confirmarse su llegada, Aldana Bula pasaría del sector salud al asegurador.

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