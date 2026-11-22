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Aumentar y diversificar las exportaciones. Ese es el desafío que tiene Colombia para fortalecer su peso en el comercio internacional. Recientemente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) informó que el mercado chileno le volvió a abrir las puertas a la carne bovina colombiana.
Con esto, la nación refuerza su participación en este rubro. La carne bovina colombiana llega a otros destinos como China, El Salvador, Curazao y Egipto.
Las importaciones colombianas de Chile se habían suspendido por razones sanitarias y de admisibilidad. Estas barreras lograron superarse gracias a la facilitación que brindó el ministerio.
“Las puertas del mercado chileno se habían cerrado para la carne colombiana y con la reapertura se dan nuevas oportunidades para los productores y exportadores colombianos”, detalló la cartera.
Según las cifras de exportaciones, en lo corrido del año (enero – septiembre) las ventas externas de carne bovina colombiana alcanzaron las 14.488 toneladas, lo que se traduce en unos USD 88,2 millones.
El principal destino es China, seguida por El Salvador, Curazao, Gabón, Egipto y Guatemala, entre otros.
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