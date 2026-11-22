Chile volvió a abrir sus puertas a la carne bovina colombiana. Foto: Valentina Ruiz - Instituto Sinchi

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Aumentar y diversificar las exportaciones. Ese es el desafío que tiene Colombia para fortalecer su peso en el comercio internacional. Recientemente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) informó que el mercado chileno le volvió a abrir las puertas a la carne bovina colombiana.

Con esto, la nación refuerza su participación en este rubro. La carne bovina colombiana llega a otros destinos como China, El Salvador, Curazao y Egipto.

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