La CUT es una de los pilares del sindicalismo en Colombia, junto con la CGT y la CTC. Es reconocida por su movilización en las causas laborales, sus aportes en el diseño de políticas públicas y por participar activamente en la concertación del salario mínimo.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) tiene nuevo presidente. Este viernes se anunció que Nelson Javier Alarcón Suárez será quien llevará el liderazgo de la organización, en reemplazo de Fabio Arias, quien había ocupado el cargo desde el año 2023.

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La CUT tiene nuevo presidente y ratifica su oposición al gobierno de De la Espriella

Sobre Alarcón, la CUT resalta que es un reconocido dirigente sindical, así como defensor de los derechos de los trabajadores, con más de tres décadas de trayectoria en el magisterio colombiano.

“Inició su labor docente en 1994 en Boyacá, fue presidente de Sindimaestros Boyacá y de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), e integró el Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación en representación de Colombia y América Latina. Desde 2024 se desempeña como director del Departamento Jurídico de la CUT, con una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos laborales, las libertades sindicales y la educación pública”, detalla la central.

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Con esta nuevo nombramiento, la CUT ratifica su oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, del que señala que tiene “políticas de corte fascista” que amenazan los derechos de los trabajadores, las libertades democráticas, la soberanía nacional y las conquistas históricas de su movimiento.

Para esta nueva temporada, la central señala que mantendrá su compromiso por la unidad de los trabajadores, el fortalecimiento de la democracia sindical y el refuerzo de un plan de acción frente a la coyuntura nacional, con especial atención a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la discusión del salario mínimo y el pliego de peticiones estatal.

“La calle es el escenario natural de la lucha popular, desde donde continuará impulsando, de manera autónoma, acciones de movilización y participación en los escenarios institucionales, incluido el Congreso de la República, para fortalecer la democracia, defender la vida, la soberanía, la paz como mandato constitucional y los derechos de la clase trabajadora. La CUT ratifica su compromiso con el pueblo colombiano, la democracia y los trabajadores”, concluyó.

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