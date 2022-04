La deuda comienza a ser un dolor de cabeza para la economía global

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Esta semana, tanto el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, han ajustado sus proyecciones sobre el desempeño de la economía global, a la vez que han lanzado advertencias en dos sentidos clave: el crecimiento de la inflación y el de la deuda.

“Vemos que el problema de muchos países está empeorando y las herramientas para lidiar con este problema están desapareciendo”, dijo el martes Kristalina Georgieva en una discusión en línea con el presidente del Banco Mundial, David Malpass. “El problema de la deuda está llamando a la puerta cada vez más fuerte”.

Durante meses, ambas organizaciones han señalado los riesgos de los crecientes niveles de deuda en los mercados emergentes, particularmente cuando las tasas de interés comienzan a aumentar para enfriar una acelerada inflación. El Banco Mundial estima que los países más pobres, cuyas frágiles economías se han visto diezmadas por la pandemia, deben US$35.000 millones en pagos en 2022.

La urgencia de evitar lo que Georgieva ha denominado un “colapso económico” para algunos países está creciendo después de que la moratoria del G20 sobre los pagos del servicio de la deuda para unas 70 naciones en dificultades –vigente desde mayo de 2020– expirara a fines de 2021.

Un plan forjado por el G20 a fines de 2020 para revisar la deuda de países en peligro de incumplimiento –conocido como Marco Común– se ha visto obstaculizado por una falta de coordinación, transparencia y claridad.

“Ya no tenemos la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, el Marco Común aún no ha cumplido su promesa”, señaló Georgieva. “Si no queremos que los países lleguen a una situación de sobreendeudamiento y de ahí a un incumplimiento del servicio de la deuda, como acaba de ocurrir con Sri Lanka, tomemos en serio el Marco Común”.

Si bien las reuniones del G20 en los últimos dos años han sido un foro para revisar el progreso de las iniciativas de alivio de deuda y abordar la necesidad de cambios, se prevé que esta semana la cumbre de ministros de finanzas y banqueros centrales durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial estará dominada por un enfoque en la invasión rusa a Ucrania.

El Banco Mundial ha tenido un “éxito sustancial” durante el último año en ayudar a los países a convertir deuda de tasa flotante en valores de tasa fija en medio de las perspectivas de que las tasas de interés suban a nivel mundial, sostuvo Malpass. Esto “va a ayudar un poco”, agregó.

Los US$35.000 millones adeudados este año por los países más pobres del mundo –aquellos elegibles para recibir ayuda de la Asociación Internacional de Fomento del banco– son tanto para prestamistas bilaterales como para acreedores privados.

“Es necesario que haya alivio en ese frente; algunos de los acreedores oficiales tienen grandes montos pendientes y eso debe considerarse a medida que se elevan las tasas de interés”, dijo Malpass. “Simplemente aumenta la urgencia de este proceso”.

