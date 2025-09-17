La DIAN detectó considerables discrepancias en la declaración del IVA en Neiva

La dirección aseguró que continuará realizando controles permanentes en los diferentes sectores de la economía. Foto: CRISTIAN GARAVITO / EL... - Cristian Garavito / El Espectador

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) alertó sobre una serie de discrepancias en el impuesto sobre las ventas (IVA) en la ciudad de Neiva.

Según la DIAN, tras un proceso de verificación de la información correspondiente al año gravable 2024, y a lo que va de 2025, se detectó que estas diferencias superan los $16.000 millones. Lo que más llama la atención es que este vacío se concentra en 12 contribuyentes del sector de gastrobares.

“Uno de los casos más significativos evidenció una diferencia superior a $4.000 millones, al encontrarse compras muy superiores a las ventas reportadas. En total, las inconsistencias ascienden a $15.023 millones en 2024 y $947 millones en 2025”, detalló la DIAN.

Según lo explicado por la directora de la seccional de impuestos y aduanas de Neiva, Gloria Janet Garcia Caviedes “El análisis de datos de lo reportado versus la facturación electrónica permiten detectar estas inconsistencias y nuestro primer objetivo es que los contribuyentes atiendan el llamado y corrijan de manera voluntaria antes de llegar a sanciones”.

La dirección aseguró que continuará realizando controles permanentes en los diferentes sectores de la economía, siempre buscando la autocorrección y el cumplimiento voluntario de los deberes de los contribuyentes; pero también aplicando las sanciones correspondientes a quienes no cumplan con su obligación.

