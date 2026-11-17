¿A qué se debe este comportamiento? Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, explica que los factores temporales que impulsaron la economía en los primeros…

Las proyecciones de los analistas ya indicaban que el PIB crecería menos que en el segundo trimestre, donde se registró una expansión de 3,6 %, pero incluso las expectativas más pesimistas se quedaron cortas. Entre julio y septiembre de 2026, frente al mismo periodo de 2025, el PIB creció solo 0,5 %, situando el crecimiento en lo corrido del año en 2,1 %.

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¿A qué se debe este comportamiento? Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, explica que los factores temporales que impulsaron la economía en los primeros trimestres del año ya quedaron atrás, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, que dinamizó el comercio, el consumo en restaurantes y las apuestas en línea, y las elecciones.

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“Los resultados revelaron un agotamiento en las fuentes de crecimiento para Colombia”, sostiene José Luis Mojica, gerente de Investigaciones Macroeconómicas de Bancolombia. El experto explica que el consumo privado y el gasto público, que se posicionaron como los dos motores más importantes de avance en los últimos años, perdieron tracción en el trimestre.

El gasto de consumo de los hogares solo creció 1,7 % en un contexto de altas tasas de interés, que se suma a otros factores como la desaceleración de las remesas en pesos colombianos y el enfriamiento progresivo del mercado laboral. A su vez, el consumo final del gobierno registró una expansión de 4,2 %, mientras que en los dos primeros trimestres de este año creció a dos dígitos. En un momento de importantes desafíos fiscales, en el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha prometido apretarse el cinturón, es posible que esta cifra siga bajando.

Además, resalta Mojica, la fortaleza del peso colombiano impulsó las importaciones, que en el trimestre crecieron 9,8 %, frente a una caída de 1,8 % en las exportaciones. Un balance externo deficitario, explicó el experto, le resta puntos de crecimiento a la economía.

Y aquí debemos mencionar otro factor clave para entender qué pasó en el tercer trimestre: el terremoto del 10 de agosto, que impactó la producción y la actividad comercial en varias regiones del país. Mauricio Hernández-Monsalve, economista senior de BBVA Research, explica que, si bien la caída más profunda fue en agosto (según el Indicador de Seguimiento a la Economía ese mes hubo una contracción anual de 0,6 %), había señales de “enfriamiento” desde julio (cuando el ISE se ubicó en -0,2 %).

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En septiembre el ISE muestra un crecimiento de 1,4 % anual. El rebote, entonces, fue insuficiente para retomar el ritmo que se registró en el primer semestre del año. De ahí que para el economista senior de BBVA la moderación del trimestre “responde a determinantes macroeconómicos más estructurales que transitorios”.

La inversión fija sigue rezagada, con un aumento de solo 2,1 % en el trimestre, por debajo del promedio de los primeros seis meses del año. El Gobierno ha sido claro en que una de sus metas es disparar este indicador, que en relación con el PIB llega a menos del 16 %. En varias ocasiones los analistas advirtieron que el crecimiento del PIB estaba dependiendo del gasto de los hogares y del gasto público, en vez de soportarse en la inversión, que sí asegura un buen desempeño a largo plazo.

Con el último dato del PIB, Pérez, viendo el vaso medio lleno, destacó que se está “recomponiendo” el crecimiento económico. “La foto luce inquietante porque en el corto plazo implica menos crecimiento, pero en el balance nos da una economía más sostenible. Si el proceso se da de manera ordenada, la economía saldrá mejor librada”, afirmó Pérez.

Mojica coincide en que Colombia está experimentando una transición hacia motores de crecimiento que deberán “ajustarse” mucho más a las semillas de largo plazo, es decir, basarse en la inversión.

Así se comportó el PIB por sectores

El agro registró el peor desempeño entre las actividades económicas: con una caída de 6,7 %, le restó 0,8 puntos porcentuales al resultado del trimestre. Al analizar los datos, encontramos que la rama con la mayor contribución negativa fue cultivos agrícolas transitorios y permanentes, seguida de pesca y acuicultura, cultivo permanente de café y silvicultura y extracción de madera. El único que no reporta caídas es la ganadería, con un crecimiento de 1,6 %.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, explica que se han sumado varios factores, incluyendo el fenómeno de El Niño, la tasa de cambio que golpea a los exportadores, la volatilidad de los insumos y el encarecimiento de la mano de obra.

Este es el cuarto trimestre de caídas en el agro. “Venimos con problemas en la producción, precios y tasa de cambio. El resultado del PIB del tercer trimestre es la evidencia de la desaceleración que ha ocurrido todo el año”, aseguró Jaime Alberto Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle.

Las industrias manufactureras cayeron 1,2 %. En este punto, Hernández-Monsalve explicó que el mayor golpe se sintió en las ramas más sensibles a la competencia de bienes importados: destaca el “desplome” de textiles y confecciones, madera y papel y refinación y químicos. En el trimestre también cayeron información y comunicaciones y actividades financieras y de seguros.

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La construcción creció poco (0,6 %) aunque por segundo trimestre está en terreno positivo, después de seis períodos en rojo. El mejor desempeño sigue siendo el de construcción de carreteras y vías de ferrocarril (en el trimestre creció 9,6 %). Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil muestran una recuperación (1,1 %) tras diez trimestres en negativo, pero se mantienen los malos resultados en construcción de edificaciones residenciales y no residenciales (-4,3 %).

El crecimiento de comercio y reparación, transporte y almacenamiento y alojamiento y servicios de comida se moderó en el trimestre (0,7 % y un aporte de 0,1 puntos porcentuales), después de que esta actividad fuera protagonista del PIB por varios periodos. Especialmente hubo caídas en alojamiento y servicios de comida y en transporte, mientras que el comercio mayorista y minorista reportó una expansión de 3,9 %, apalancado en vehículos y bienes durables importados.

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Esta vez, la actividad con mayor crecimiento fue la explotación de minas y canteras, con un 7,8 % y un aporte de 0,3 puntos porcentuales. Este es el segundo dato positivo para el sector después de nueve trimestres de contracciones. El principal motor es la extracción de minerales metalíferos, en buena parte por los precios del oro. En terreno positivo también están la extracción de carbón, extracción de otras minas y canteras y las actividades de apoyo para la extracción. Permanece en negativo la extracción de petróleo crudo y gas natural.

El segundo mayor aporte en el trimestre fue el de administración pública y defensa; educación y actividades de la salud humana, con un crecimiento de 1,6 % y un aporte de 0,3 puntos porcentuales. De todas formas, hay una importante moderación frente a los últimos reportes (en el primer trimestre, por ejemplo, creció 10,1 %). Para Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, la desaceleración en este sector es uno de los factores que explican los malos resultados del trimestre.

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En tercer lugar están las actividades artísticas, de entretenimiento y actividades de los hogares, que siguen aportando al crecimiento (0,2 puntos porcentuales en el trimestre) aunque a un menor ritmo que un año atrás.

Hernández-Monsalve advierte que el resultado del trimestre “imprime un sesgo negativo para el crecimiento de 2026 y posiblemente de 2027”. En su análisis, la “devolución del impulso fiscal fue rápida e importante”, mientras la demanda privada carece de la intensidad y la velocidad necesarias para compensar.

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Aun antes de que se conocieran los datos del trimestre, las expectativas ya se estaban ajustando a la baja. El Banco de la República estima que este año el PIB aumentará un 2 %, por debajo de la cifra de 2025 (2,6 %).

Por ahora, los analistas coinciden en que para dinamizar la actividad económica es necesario generar incentivos para la inversión e impulsar sectores como la construcción. “Entre las prioridades figuran medidas para reforzar la estabilidad regulatoria y económica, impulsar proyectos de infraestructura y vivienda y programas energéticos, así como acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. También es importante contar con un plan creíble para reducir el déficit fiscal”, concluyó Mejía.

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