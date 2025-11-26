Las claves para la seguridad alimentaria: este es plan que firmó la FAO y el Gobierno

Viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, y el representante de FAO en Colombia, Agustín Zimmermann, en la firma del marco país. Foto: Cortesía FAO

Son cinco los aspectos centrales en los que va a trabajar la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) y la Cancillería en el periodo 2025 - 2027.

Así se acordó tras la firma del nuevo Marco Programático de País (MPP) entre la FAO y Colombia, un instrumento que orientará la cooperación técnica para los próximos años.

El documento fortalece la articulación entre las prioridades del Gobierno, los territorios y el sistema de Naciones Unidas presente en el país. De igual forma muestra que la apuesta programática de la FAO se orienta hacia mejorar la producción, nutrición, el medio ambiente y, en general, la vida.

Con esos puntos se busca transformar los sistemas agroalimentarios de Colombia. El MPP se estructurará sobre cinco ejes clave:

Paz total, la seguridad humana y la justicia social: se trabaja en el apoyo técnico a la Reforma Rural Integral y a los territorios PDET, con énfasis en la implementación del Acuerdo de Paz. Derecho humano a la alimentación, desarrollo rural, ordenamiento territorial y agua: se le dará un impulso a sistemas alimentarios sostenibles, acceso al agua, gobernanza territorial y planificación basada en ecosistemas. Inclusión socioeconómica de poblaciones en situación de vulnerabilidad, migrantes y refugiados: habrá un fortalecimiento de la agricultura familiar, compras públicas locales y mercados que reduzcan pobreza y exclusión rural. Medio ambiente, acción climática y la transición energética: para la adaptación y mitigación al cambio climático, gestión del riesgo, conservación de la biodiversidad, producción baja en emisiones y modelos productivos resilientes al clima. Habilitadores de la agenda 2030: se mejorarán los datos y se fortalecerán las capacidades, innovación y mecanismos de financiación.

El representante de FAO en Colombia, Agustín Zimmermann, detalló que se estiman unos recursos de USD 136,3 millones para lograr sus objetivos. En este momento se tienen financiados USD 75,3 millones (que corresponden al 54 %) y se requiere movilizar USD 63 millones (el 46 %) en los próximos dos años.

¿Cuál es el objetivo del plan?

El viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Mauricio Jaramillo, aseguró que el marco va a permitir avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que “pensábamos que eran valores de la humanidad irreversibles, pero que nos hemos dado cuenta de que tenemos que defenderlos”.

Los ODS claves son: el primero sobre el fin de la pobreza; el segundo, del hambre cero; el quinto sobre igualdad de género; y el decimotercero, relacionado con la acción climática.

Por su parte, Rene Orellana Halkyer, subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, añadió que la implementación del documento se hará con las oportunidades que ofrecen el sector privado y el Gobierno.

“Trabajamos para mejorar la inversión en los sistemas agroalimentarios y el trabajo sostenible en los territorios, favoreciendo especialmente a las comunidades rurales históricamente rezagadas”, añadió el subdirector de la FAO.

Los datos de la alimentación en Colombia

En 2024, el 25,5 % de los hogares en Colombia enfrentó inseguridad alimentaria moderada o grave, con brechas profundas entre zonas urbanas (23 %) y rural disperso (34,2 %).

La pobreza monetaria se ubicó en 31,8 %, mientras que en las zonas rurales alcanzó un 42,5 %, evidenciando desigualdades persistentes entre campo y ciudad.

