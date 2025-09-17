La Fed baja tasas, pero Wall Street responde con retrocesos

Los inversores ahora pondrán atención en si la Fed planea recortes adicionales este año, particularmente mientras crecen los temores de recesión. Foto: EFE - SARAH YENESEL

Un recorte de tasas de interés ampliamente anticipado de la Reserva Federal no logró impulsar a Wall Street, con caídas en acciones y bonos después de que la decisión del banco central no trajera grandes sorpresas.

El giro de política se produjo mientras los funcionarios intentan apuntalar la debilidad del mercado laboral, marcando un cambio tras meses de preocupación por la inflación que los había mantenido en pausa. El S&P 500 borró ganancias, arrastrado por las megacaps. Los rendimientos a dos años subieron dos puntos básicos a 3,52%. El dólar casi no se movió.

Los responsables de política en EE.UU. recortaron las tasas en 25 puntos básicos el miércoles, al tiempo que proyectaron dos reducciones más para este año. Los funcionarios señalaron que la tasa de desempleo “ha subido ligeramente pero se mantiene baja”, y añadieron que “los riesgos a la baja para el empleo han aumentado”.

Reacción de Wall Street:

Art Hogan, B. Riley Wealth:

Como esto está dentro del consenso y había sido muy anticipado desde el débil informe laboral de julio, podríamos ver una reacción de corto plazo de “comprar con el rumor/vender con la noticia” en los mercados.

Bret Kenwell, eToro:

En línea, en línea, en línea. La Fed entregó exactamente lo que esperaba el mercado hoy: el primero de tres recortes de tasas para 2025.

¿Veremos una clásica reacción de “vender con la noticia” al anuncio de la Fed, particularmente en el mes de septiembre, que suele ser débil? Aunque el mercado podría tomarse un respiro, los alcistas probablemente buscarán aprovechar cualquier retroceso siempre que la economía evite una recesión y las expectativas de ganancias sigan al alza.

Jeff Roach, LPL Financial:

Los inversores están tomando esta decisión con calma. A medida que aumentan los riesgos para el mercado laboral, deberíamos esperar más recortes en octubre y diciembre. Ahora aguardamos la conferencia de prensa.

Krishna Guha, Evercore:

Vemos esto como una señal alcista y dovish, aunque se origine en preocupaciones por el mercado laboral.

Chris Low, FHN Financial:

Aunque suene como una evaluación equilibrada, la declaración dice que “los riesgos a la baja para el empleo han aumentado”. Los participantes parecen un poco más cómodos con flexibilizar, tanto antes como un poco más de lo que estaban en junio.

Simon Dangoor, Goldman Sachs Asset Management:

El sesgo del diagrama de puntos indica que la Fed probablemente implementará recortes de 25 puntos básicos en octubre y diciembre además del de hoy. Haría falta una fuerte sorpresa al alza en la inflación o una recuperación del empleo para desviar a la Fed de su actual trayectoria de flexibilización.

Richard Flynn, Charles Schwab UK:

Los inversores ahora pondrán atención en si la Fed planea recortes adicionales este año, particularmente mientras crecen los temores de recesión.

Principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 bajó 0,5% a las 14:43 en Nueva York

El Nasdaq 100 bajó 0,9%

El Dow Jones Industrial Average subió 0,2%

El MSCI World Index bajó 0,4%

El Bloomberg Magnificent 7 Total Return Index bajó 1,3%

El Russell 2000 Index subió 0,6%

Divisas

El Bloomberg Dollar Spot Index casi no cambió

El euro bajó 0,2% a US$1,1848

La libra esterlina casi no cambió en US$1,3652

El yen japonés casi no cambió en 146,50 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin bajó 1,5% a US$115.106,17

Ether bajó 1,1% a US$4.451,35

Bonos

El rendimiento de los Treasuries a 10 años subió cuatro puntos básicos a 4,06%

El rendimiento a 10 años de Alemania bajó dos puntos básicos a 2,68%

El rendimiento a 10 años del Reino Unido bajó un punto básico a 4,63%

El rendimiento de los Treasuries a 2 años subió dos puntos básicos a 3,52%

El rendimiento de los Treasuries a 30 años subió dos puntos básicos a 4,67%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate bajó 0,9% a US$63,93 el barril

El oro al contado bajó 0,7% a US$3.663,61 la onza

