La Fed mantuvo su tasa de interés: lo que implica para la política monetaria en Colombia

La decisión llega a dos días de que el Banco de la República, en Colombia, dé a conocer…

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo su tasa de interés entre 3,75 % y 4 %, tras haberla subido en septiembre por primera vez en tres años. Dos de los 12 responsables de política monetaria que integran el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) votaron en contra: querían otro aumento de un cuarto de punto. El presidente del banco central, Kevin Warsh, dijo que la inflación es el principal problema económico del país.

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La decisión llega a dos días de que el Banco de la República, en Colombia, dé a conocer su siguiente decisión de política monetaria.

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¿Qué decidió la Fed?

Para entender lo que hizo la Fed este miércoles, 28 de octubre, lo primero es decir que el banco central de ese país tiene un doble mandato: procurar la salud del mercado laboral y, al mismo tiempo, contener el aumento de los precios.

Para lograrlo usa básicamente una herramienta: la tasa de interés. Cuando sube, el crédito tiende a encarecerse y esto desincentiva a los consumidores a gastar igual que antes, por lo que las presiones sobre los precios terminan cediendo, aunque la actividad económica también puede enfriarse. Cuando baja, puede estimular el consumo y, de paso, la economía, pero también alimentar la inflación.

En esta ocasión, la Fed optó por esperar más datos de la economía estadounidense. En su comunicado, la entidad señaló que esa información le ayudará a definir la postura adecuada para lograr “un retorno oportuno de la inflación al objetivo del 2 %”. El texto también indica que la actividad económica del país se expande a un ritmo fuerte, un balance más positivo que el de su reunión de seis semanas antes, dicho sea de paso.

Cabe resaltar que Estados Unidos no tiene una inflación anual menor o igual al 2 % desde hace más de cinco años. De hecho, el malestar común en hogares y empresas ha sido las persistentes alzas de precios.

La actualidad de pocos bancos centrales se sigue tanto fuera de su país como la de la Fed. La razón es que Estados Unidos tiene la mayor economía del mundo por PIB y su moneda, el dólar, sigue siendo la más usada en las reservas de los bancos centrales y en las finanzas globales. De ahí que lo que haga la Fed pueda tener implicaciones en países como Colombia.

¿Cómo está la economía de EE. UU.?

Tras la decisión de la Fed, Kevin Warsh señaló que la inflación está “demasiado alta”, pero que se abstenía de calificar las condiciones financieras en ese país como “restrictivas”.

El dato más reciente de precios es la inflación al consumidor de septiembre: 3,7 % anual, por encima de lo esperado y cerca del máximo de tres años que se registró en mayo.

Según Investigaciones Económicas de Bancolombia, los precios de la energía, que han venido al alza por cuenta de la guerra en Medio Oriente, han mantenido la inflación en ese país por encima de la meta: la inflación anual de la energía se ubica en 20,4 % y solo la gasolina explicó más de la mitad del aumento mensual.

Además, la inflación básica, índice que deja por fuera alimentos y energía, subió a 2,56 %, con alzas tanto en bienes como en servicios, lo que sugiere que el encarecimiento de la energía empieza a trasladarse a otros precios.

En septiembre se crearon 29.000 empleos fuera del sector agrícola, muy por debajo de lo esperado, y los salarios crecieron 3 % anual, su menor ritmo en cinco años, según las cifras que recoge Investigaciones Económicas de Bancolombia. Aun así, el mercado laboral no muestra un deterioro: el desempleo se ha movido entre 4,1 % y 4,3 % desde marzo, un rango cercano al 4,2 % que la Fed proyecta para el largo plazo, y las solicitudes de subsidio por desempleo siguen por debajo de 200.000.

La actividad de las empresas, por su parte, se mantiene en terreno de expansión. El PMI compuesto, que mide la marcha de la manufactura y los servicios y que por encima de 50 puntos indica crecimiento, se ubicó en 57,6 en octubre, la segunda mejor lectura desde marzo de 2022, de acuerdo con Bancolombia. Además, la manufactura llegó a 56 puntos, su nivel más alto en 53 meses.

Del lado de los hogares, el índice de confianza del consumidor subió en octubre por primera vez en cuatro meses: avanzó 7,5 puntos, hasta 91,7, su nivel más alto desde junio. Fergus McCormick, economista sénior del Conference Board, entidad que mide la confianza del consumidor en ese país, dijo en un comunicado que la recuperación coincidió con la caída de los precios minoristas de la gasolina entre septiembre y octubre, aunque, pese al aumento, la confianza de los consumidores se mantuvo en la tendencia descendente que ha mostrado en los últimos años.

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A comienzos de octubre, Trump anunció un acuerdo con Rusia para que el diésel ruso llegue al mercado estadounidense, con el que, según el presidente, busca abaratar el combustible en medio de una frustración creciente de los votantes por su costo.

En el comercio exterior, el déficit de bienes creció 2,1 % en septiembre frente a agosto y llegó a US$134.900 millones, su mayor nivel desde marzo de 2025, según el Departamento de Comercio. En el mes, las importaciones de bienes de capital, una categoría que incluye computadores, semiconductores y equipos de telecomunicaciones ligados a la expansión de la inteligencia artificial, crecieron 7,5 %.

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La Fed y Colombia

El viernes 30 de octubre, el Banco de la República decide qué hace con su tasa de interés, hoy en 12,25 %, el nivel más alto desde marzo de 2024. En septiembre, el Emisor subió la tasa 25 puntos básicos, una sorpresa para el mercado, que apostaba por una pausa. Con ese ajuste, las alzas suman 300 puntos básicos desde diciembre de 2025. La junta del Emisor votó dividida: cuatro directores apoyaron el aumento, dos pidieron mantener la tasa y uno quería subirla 50 puntos.

Ahora, en su decisión de octubre el Banrep tendrá sobre la mesa una inflación del 6,29 % anual en septiembre, más del doble de su meta de 3 %, según el DANE.

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A diferencia de Estados Unidos, donde la energía empuja los precios, en Colombia la presión viene de los servicios y de los alimentos perecederos, según Investigaciones Económicas de Bancolombia. Los servicios subieron 7,19 % en septiembre frente al mismo mes de 2025, porque buena parte de sus precios se reajusta con la inflación pasada o con el aumento del salario mínimo. Los perecederos, por su parte, acumularon 14,14 % en doce meses por los choques de oferta asociados al fenómeno de El Niño.

Ese panorama inflacionario es la razón por la que Bancolombia espera otro aumento de 25 puntos básicos el viernes, lo que llevaría la tasa del Emisor hasta 12,50 %. Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de la entidad, indicó que el Banco no tendría espacio para una pausa y que la junta aprobaría el alza por mayoría, aunque con una votación aún dividida.

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Hacia adelante, el banco central colombiano haría una última subida en diciembre, llevando su tasa al 12,75 %, según Bancolombia. Por su parte, los analistas de la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo de octubre, por su parte, esperan que la tasa cierre el año en 12,50 %.

¿Se sentirá en Colombia lo que decidió la Fed?

Para Investigaciones Económicas de Bancolombia, la pausa de este miércoles no cambiaría su expectativa de que el Banco de la República suba su tasa 25 puntos básicos este viernes. Lo que sí haría es aliviar las presiones externas: un mayor diferencial de tasas favorecería al peso y ayudaría a contener los precios de los bienes importados.

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Y es que en la propia junta del Banco de la República hubo quienes pusieron el foco en esa brecha.

En las minutas de su decisión de septiembre, los codirectores que votaron por mantener la tasa advirtieron que el diferencial frente a las economías desarrolladas sigue siendo considerable: hoy la tasa colombiana está en 12,25 % y la estadounidense, entre 3,75 % y 4 %. Según ellos, esa brecha incentiva el carry trade, es decir, operaciones en las que los inversionistas se endeudan donde el dinero es barato para invertir donde rinde más, y eso contribuye a que el peso se aprecie. Sin embargo, esa apreciación, sumada a una tasa real elevada en Colombia, ha deteriorado las condiciones financieras y de competitividad de los productores de bienes y del agro, como lo reconocieron esos codirectores en las minutas.

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Del otro lado, los directores que votaron por el aumento observaron que las recientes alzas de tasas en las economías desarrolladas reducen el apetito por riesgo de los inversionistas internacionales, lo que puede aumentar la prima de riesgo del país y revertir la apreciación del peso, con posibles efectos al alza sobre los precios.

El peso, entre tanto, ha ganado terreno. Este miércoles, el dólar cerró su cotización en COP 3.163,05 y la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.148,02, un 0,31 % menos que la del día anterior y su nivel más bajo en más de un mes, desde el 17 de septiembre. Frente al mismo día de 2025, la TRM bajó 18,11 %, y frente al mismo día del mes pasado, 4,8 %.

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Será el viernes 30 de octubre cuando el Banco de la República diga qué hace con su tasa de interés. Después de esa reunión, solo le quedará una más este año: la de diciembre.

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