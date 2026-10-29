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La Fed mantuvo su tasa de interés: lo que implica para la política monetaria en Colombia

El banco central de Estados Unidos dejó quieta su tasa de interés este miércoles, aunque su presidente, Kevin Warsh, considera que la inflación sigue siendo el principal dolor de cabeza. El viernes será el turno del Banco de la República, que tendrá sobre la mesa lo que hizo la primera economía global.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Washington (United States), 29/07/2026.- US Federal Reserve Board chairman Kevin Warsh responds to a question from the news media during a press conference at the Federal Reserve building in Washington, DC, USA, 29 July 2026. The Federal Reserve announced that interest rates will remain unchanged. EFE/EPA/SHAWN THEW
Washington (United States), 29/07/2026.- US Federal Reserve Board chairman Kevin Warsh responds to a question from the news media during a press conference at the Federal Reserve building in Washington, DC, USA, 29 July 2026. The Federal Reserve announced that interest rates will remain unchanged. EFE/EPA/SHAWN THEW
Foto: EFE - SHAWN THEW

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La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo su tasa de interés entre 3,75 % y 4 %, tras haberla subido en septiembre por primera vez en tres años. Dos de los 12 responsables de política monetaria que integran el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) votaron en contra: querían otro aumento de un cuarto de punto. El presidente del banco central, Kevin Warsh, dijo que la inflación es el principal problema económico del país.

La decisión llega a dos días de que el Banco de la República, en Colombia, dé a conocer…

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos. DanfeRodriguez drodriguez@elespectador.com
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Comentarios
  • Pablo(44824)Hace 54 minutos
    Que buen escrito este. Ojalá todos los escritos de El Espectador fueran así: concretos, informativos, balanceados y bien redactados. Gracias Daniel Felipe.
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