La moda colombiana resiste: exportaciones textiles crecieron 2 % en 2025

Imagen de referencia. Foto: EFE - Ailen Díaz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las exportaciones de prendas y textiles de Colombia crecieron 2 % entre enero y noviembre de 2025, hasta sumar USD 836,7 millones, según cifras oficiales con análisis de Analdex. El dato llega en un contexto exigente para la industria: los principales socios comerciales redujeron sus compras, pero nuevos destinos compensaron la caída.

Estados Unidos, Ecuador y México siguieron siendo los mayores compradores de moda hecha en Colombia, con ventas por USD 238 millones, USD 132,9 millones y USD 94,2 millones, respectivamente. Sin embargo, estos mercados registraron retrocesos frente a 2024.

El crecimiento agregado se sostuvo gracias al fuerte desempeño de países como Venezuela, Guatemala, Canadá, Chile, Panamá y Alemania, donde las compras aumentaron a doble dígito.

Entre los productos más exportados figuran ropa de tocador y cocina, fajas, tejidos de punto, camisetas, sostenes y manufacturas de cuero natural, una canasta que combina volumen con mayor valor agregado.

Desde Analdex, su presidente ejecutivo, Javier Díaz Molina, destacó que el resultado es “alentador” en un sector altamente competitivo a nivel global y subrayó el potencial de nuevas oportunidades comerciales asociadas al turismo y a eventos internacionales, como el Mundial de Fútbol de la FIFA, con impacto directo en mercados clave como Estados Unidos y México.

En el plano regional, Antioquia lideró las exportaciones con USD 309,7 millones, equivalente al 37 % del total y un crecimiento de 3,4 % frente al mismo periodo de 2024. Le siguieron Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Norte de Santander y Risaralda.

Entre las empresas más exportadoras aparecen Industrias Cannon, Crystal, Manufacturas Eliot, Girdle & Lingerie, Textiles Lafayette, Supertex y Enka de Colombia.

El desempeño ocurre en un mercado global de gran escala. De acuerdo con estimaciones internacionales, la industria mundial de la moda mueve cerca de USD 1,8 billones y mantiene perspectivas de crecimiento hacia 2026.

Aun así, la situación podría verse complicada este año con nuestro vecino fronterizo. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de aplicar un arancel de 30 % a las importaciones colombianas por falta de “apoyo” de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

Colombia es el principal socio comercial de Ecuador dentro de la Comunidad Andina, que incluye a Bolivia y Perú. En 2024, las ventas ecuatorianas fueron por unos 850 millones de dólares y las compras por 2.112 millones, de acuerdo con el Banco Central local.

El margen de maniobra de la moda textil colombiana tendría un salvavidas con las ventas en el resto de sus socios comerciales, al menos por ahora.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.