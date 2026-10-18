La operación que tumbó 240 sitios web usados para estafar con criptomonedas

La operación , que se desarrolló en tres zonas horarias diferentes, fue la culminación de una persecución que Katz había comenzado casi tan pronto como fue nombrada jefa de…

Para cuando Alona Katz regresó apresuradamente a casa desde su oficina en el centro de Brooklyn a última hora del 6 de octubre, la trampa ya estaba tendida. Tras meses de planificación, la jefa de la unidad de fraude con criptomonedas de Brooklyn estaba a punto de orquestar una de las operaciones internacionales más drásticas que una fiscalía local jamás había intentado.

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La operación , que se desarrolló en tres zonas horarias diferentes, fue la culminación de una persecución que Katz había comenzado casi tan pronto como fue nombrada jefa de la Unidad de Moneda Virtual de la Fiscalía del Distrito de Brooklyn hace tres años.

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Si todo salía según lo previsto, Katz desmantelaría una red de delitos informáticos que operaba desde Europa del Este, la cual había estado victimizando a los residentes de Brooklyn y había robado decenas de millones de dólares.

La tensión aumentó a medida que comenzaba la cuenta regresiva para dar inicio a la operación.

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“No podíamos controlar del todo lo que sucedió después”, dijo Katz.

A las dos de la madrugada, decenas de servidores informáticos que el equipo de Katz había atacado comenzaron a fallar. Esa noche no pudo dormir.

A medida que el uso de criptomonedas se ha generalizado, la economía global del fraude con criptomonedas ha crecido exponencialmente. En 2025, las pérdidas reportadas en Estados Unidos por fraude con criptomonedas alcanzaron los 11.400 millones de dólares, aproximadamente el triple que tres años antes, según el FBI.

Esta nueva forma de fraude ha desconcertado a las fuerzas del orden tradicionales, sobre todo a nivel local. Antes de que el fiscal de distrito de Brooklyn abriera la oficina de la VCU, a las víctimas que buscaban ayuda del Departamento de Policía de Nueva York a menudo se les decía que acudieran a otro lugar porque el NYPD no comprendía las estafas, según declaró Eric Gonzalez , fiscal de distrito de Brooklyn, en una entrevista.

“Me decían: ‘Vaya a un tribunal civil’. A veces decían: ‘Llame al FBI, porque aquí no podemos ayudarle, ya que se trata de una estafa internacional’”.

Los fiscales federales tampoco fueron de mucha ayuda. La mayoría de los fraudes dirigidos a los ciudadanos de Brooklyn oscilan entre cientos y decenas de miles de dólares, una cantidad significativa para las víctimas, pero demasiado pequeña para interesar a las autoridades federales, que generalmente solo investigan estafas de seis o siete cifras, dijo González.

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) declaró que su Grupo de Trabajo contra los Delitos Financieros investiga los delitos relacionados con las criptomonedas y mencionó un caso reciente en el que el departamento ayudó a desmantelar una estafa de criptomonedas de 3,5 millones de dólares. Un portavoz del FBI afirmó que la agencia busca prevenir el fraude con criptomonedas mediante la divulgación comunitaria y la colaboración con el sector privado.

La oveja negra

Frustrado por el creciente número de víctimas de fraude, González decidió que necesitaba crear una unidad especial para gestionarlo y contrató a Katz en 2023, procedente de la oficina de delitos cibernéticos y robo de identidad de la fiscalía de Manhattan.

A primera vista, parecía una candidata poco probable para ser policía especializada en criptografía. Katz, que ronda los 40 años y nació y se crió en Nueva York, no tiene experiencia en programación informática. Lee poesía y la mayoría de su familia son artistas.

“Yo era la oveja negra por ir a la facultad de derecho”, dijo.

Su teléfono se iluminó en cuanto empezó su nuevo trabajo. Le llovieron los casos, casi todos relacionados con fraudes de inversión en criptomonedas. Y no han parado desde entonces.

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Katz pronto notó un patrón en las llamadas que recibía en su oficina. Muchas víctimas provenían de Brighton Beach y Sheepshead Bay, comunidades de Brooklyn con una gran población de inmigrantes rusos y ucranianos. Los estafadores, que generalmente hablaban ruso, se hacían pasar por otros inmigrantes que habían tenido éxito comerciando en Estados Unidos.

El mensaje: Tú también puedes hacerlo.

Las estafas eran sencillas. Las víctimas eran contactadas a través de redes sociales como Facebook y persuadidas para invertir unos cientos de dólares en criptomonedas. Luego les mostraban cuentas que aparentemente generaban ganancias impresionantes. A medida que las supuestas ganancias aumentaban, los estafadores animaban a sus víctimas a invertir aún más.

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Los estafadores a menudo permitían a las víctimas realizar pequeños retiros de unos pocos cientos de dólares para dar una falsa apariencia de legitimidad.



Pero cuando las víctimas finalmente intentaban cobrar, les decían que debían pagar costosas comisiones para obtener sus ganancias, o simplemente desaparecían sin dejar rastro. Para entonces, algunos ya habían invertido decenas o cientos de miles de dólares en la estafa.

Una avalancha de fraudes

“El crimen transnacional nos está robando la riqueza de toda una generación”, afirmó Erin West, exfiscal estadounidense del condado de Santa Clara, California, quien fundó Operation Shamrock, una organización sin fines de lucro que investiga centros de llamadas para estafas con criptomonedas. A pesar del aumento vertiginoso del fraude, la mayoría de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tanto estatales como federales, carecen del personal y la tecnología necesarios para responder, añadió. Katz es una excepción.

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A esto se suma el desafío que enfrentan las fuerzas del orden locales: la mayor parte del fraude se origina en el extranjero, en países como Camboya, Malasia y Ucrania, lo que hace casi imposible que los fiscales estadounidenses en las ciudades y estados donde viven las víctimas localicen y procesen a los perpetradores.

“¿Cómo responde una fiscalía local ante un delito cometido al otro lado del océano?”, preguntó Katz.

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Al no encontrar desde el principio la manera de atrapar a los malos, Katz se centró en proteger a sus víctimas.

La fiscalía de Brooklyn comenzó a emitir anuncios de servicio público en ruso por la radio alertando sobre el fraude. Katz incorporó a su unidad un equipo de expertos analistas con experiencia en informática, criptomonedas y banca. El equipo trabajaba en el centro de Brooklyn, en una oficina pequeña decorada con pósteres de gatos.

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En lugar de pasearse por los pasillos fuera de los juzgados como hacía en la fiscalía de Manhattan, Katz pasaba la mayor parte de su jornada laboral mirando la pantalla de un ordenador, observando cómo los tokens de Bitcoin y Tether fluían de una cartera a otra, intentando comprender los entresijos de las vastas redes clandestinas internacionales de fraude, y cómo detenerlas.

Según Katz, rastrear pistas digitales es similar a cuando un detective tradicional recoge casquillos de bala, toma fotografías y busca huellas dactilares. La ventaja de las criptomonedas para quienes luchan contra el crimen es su transparencia. Las transacciones se registran en un libro mayor público, llamado cadena de bloques, lo que permite a los investigadores con el software adecuado seguir el rastro del dinero mientras se mueve de una billetera digital a otra.

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Al rastrear las transacciones y localizar a la víctima relacionada con ellas, Katz y su equipo pudieron identificar los sitios web que los estafadores habían creado y las billeteras digitales que utilizaban, y actuaron rápidamente para cerrarlos.

Mientras Katz y su equipo rastreaban las estafas, surgieron patrones. Muchos sitios web utilizados para este tipo de fraudes tenían una imagen de marca similar. El equipo comenzó a darse cuenta de que no se trataba de una red de decenas o cientos de operaciones, sino de un pequeño número de grupos que estaban detrás de ellas, y que aparentemente utilizaban infraestructura cibernética ubicada en Europa del Este, incluyendo Ucrania.

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Juego de golpear topos

En junio de 2024, apenas 10 meses después de que Katz fuera contratado por la oficina de Brooklyn, la VCU desmanteló una red de 70 dominios fraudulentos vinculados a una trama que robó 5 millones de dólares a personas de habla rusa en todo Estados Unidos. Las pérdidas oscilaron entre 18.000 y aproximadamente 117.000 dólares, superando el millón de dólares solo en Brooklyn.

Pero las llamadas seguían llegando.

Mark, un inmigrante ucraniano de 74 años que vive en Brooklyn, dijo que respondió a un anuncio en Facebook dirigido a personas de habla rusa en septiembre de 2024. Un representante se puso en contacto con él y, en cuestión de días, estaba enviando dinero para financiar lo que creía que era una cuenta de inversión.

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Al principio, sus inversiones parecían crecer. «Al principio son muy educados y correctos, pero cuando empiezas a pedir que te devuelvan el dinero, se vuelven groseros», dijo Mark. Después de un mes, los estafadores desaparecieron. Había perdido unos 200.000 dólares.



«Sentí estrés y rabia», dijo Mark. «Fue muy difícil contárselo a mi familia».

Katz comentó que ha colaborado con plataformas de intercambio de criptomonedas para identificar y bloquear las billeteras sospechosas involucradas en fraudes, pero los estafadores suelen trasladarse a otra plataforma y la persecución vuelve a empezar. Es como un juego de atrapar topos, dijo.

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El portador de malas noticias

Katz y su equipo probaron otras estrategias para adelantarse a los estafadores. Obtuvieron órdenes judiciales para bloquear el acceso de los estafadores a las cuentas de correo electrónico vinculadas a sus sitios web y luego rastrearon los sitios en busca de correos electrónicos de clientes para obtener información de contacto de las víctimas, a quienes notificaron.

A principios del año pasado, Yuliya Marynenko estaba en casa con su bebé cuando vio un anuncio en Facebook que promocionaba grandes ganancias con una aplicación de trading con inteligencia artificial. Quince minutos después de ingresar sus datos personales, recibió una llamada por WhatsApp de una persona que le habló en ruso.

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Pronto, esta diseñadora floral kazaja de 36 años creyó estar obteniendo grandes ganancias operando con todo tipo de activos, desde divisas hasta materias primas. Ella y su esposo decidieron invertir más dinero, elevando su inversión total a 10 000 dólares.

La situación empeoró cuando los estafadores le dijeron a Marynenko que había realizado una transacción incorrecta y que debía decenas de miles de dólares. Ella buscaba desesperadamente el dinero, que además le ofrecieron prestarle.

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Entonces, el marido de Marynenko recibió una llamada de Katz.

El equipo de Katz estaba monitoreando un grupo conocido de estafas con criptomonedas cuando detectaron un depósito de varios cientos de dólares en Bitcoin. Muchas estafas comienzan con pequeñas cantidades transferidas a cuentas sospechosas en plataformas de intercambio de criptomonedas.

Katz citó a la bolsa de valores para obtener información sobre sus clientes y consiguió el número del marido de Marynenko.

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“Fue un shock”, dijo Marynenko. Ella y su esposo estaban tan convencidos de que las ganancias eran reales que consideraban usar lo que creían que eran 50.000 dólares para el pago inicial de una casa. En cambio, perdieron los 10.000 dólares que les habían entregado a los estafadores.

“Mi trabajo consiste en ser portador de malas noticias”, dijo Katz.

A menudo es imposible recuperar el dinero ya entregado a las redes de estafadores, pero Katz intentó incautar la mayor cantidad posible de criptomonedas robadas y devolvérselas a las víctimas.

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A principios de octubre, su equipo estaba en proceso de recuperar unos 300.000 dólares procedentes de estafas dirigidas a la comunidad de habla rusa de Brooklyn.

Un gran avance para los nerds

Katz se sentía satisfecha de haber podido devolver el dinero a las víctimas. Pero casos como los de Marynenko y Mark pusieron de manifiesto un problema al que Katz se había enfrentado desde el principio: cuando conseguía contactar con una víctima, gran parte del daño ya estaba hecho.

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Incautar y clausurar sitios web fraudulentos no era suficiente.

A principios de este año, comenzó a elaborar una estrategia que causaría un daño más duradero atacando la maquinaria que permitía a los estafadores seguir operando. En lugar de limitarse a confiscar sitios web, atacaría el núcleo de las operaciones fraudulentas.

“El gran avance tecnológico, el gran descubrimiento, fueron los servidores”, dijo.

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El equipo de Katz descubrió cómo identificar qué servidores estaban detrás de las estafas, utilizando técnicas que ella prefirió no describir para proteger los secretos operativos.

Al darse cuenta de que muchos de los servidores estaban ubicados en Europa del Este, el fiscal de distrito de Brooklyn solicitó la ayuda del FBI.

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Desde su casa, Katz presenció el inicio de la operación frente a su pantalla, observando cómo su equipo incautaba y desmantelaba más de 240 sitios web de criptofraude y 112 servidores informáticos controlados por el grupo delictivo. Se trata del mayor golpe a la carrera de Katz y, si bien no se realizaron arrestos, la fiscalía de Brooklyn lo calificó como «una de las mayores operaciones cibernéticas llevadas a cabo por una fiscalía local».

Días después, comenzaron a llegar llamadas de víctimas que habían visto avisos de advertencia en los sitios web incautados.

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“Ahora volvemos a tener que dar más malas noticias”, dijo Katz.

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