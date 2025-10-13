La plata rompe su récord de hace 45 años y toca máximos históricos al contado

Un asistente sostiene una barra de plata de un kilogramo en la tienda de lingotes Conclude Zrt ubicada en Budapest, Hungría, el lunes 17 de febrero de 2025. El oro avanzó, luego de su mayor caída en un día en dos meses, debido al nerviosismo por las últimas amenazas comerciales del presidente Donald Trump. Foto: Bloomberg - Akos Stiller

Los precios al contado de la plata subieron a un máximo histórico por encima de los USD 52,50 la onza, superando el máximo alcanzado durante un famoso intento de acaparar el mercado mundial en 1980.

Los precios al contado subieron hasta 0,4 % hasta alcanzar los USD 52,58 la onza en Londres, superando el máximo alcanzado en enero de 1980 en un contrato ya desaparecido supervisado por la Chicago Board of Trade. La plata era uno de los pocos mercados cuyos máximos históricos, alcanzados durante las subidas de los precios de las materias primas en los años setenta y ochenta, aún no se habían superado.

La plata ya ha alcanzado máximos históricos en los datos intradía al contado que se remontan a 1993, y ha superado el récord de 1980 en los datos diarios de precios de subasta publicados por la London Bullion Market Association.

Bloomberg no ha podido obtener los datos de precios intradía del mercado de Londres para ese periodo.

