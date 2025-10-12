Dólar en Colombia: volatilidad, deuda de EE. UU. y el respiro del peso en 2025

Some investment ideas are better than others... hundred dollar bills hanging on a clothesline. Foto: Getty Images - nico_blue

La volatilidad del dólar resuena como una melodía ya memorizada de tanto repetirse.

Este año, sin embargo, el vaivén tiene acordes precios: a las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y la caravana de noticias geopolíticas cortesía del presidente Donald Trump —con anuncios de aranceles y tensiones comerciales con China este viernes— se suman la tendencia de desdolarización en varios mercados, la emisión récord de deuda del Tesoro estadounidense y unos datos laborales más débiles de lo previsto en EE. UU., que alimentan expectativas de ajustes en las tasas.

En paralelo, los precios internacionales del petróleo —USD 62,73— y de otras materias primas han dado oxígeno a monedas emergentes como el peso colombiano. El café, que cotiza a USD 3,94 y cerró con 14,8 millones de sacos, se convierte en un guiño simbólico de esa fortaleza, mientras los riesgos fiscales internos y los flujos de capital hacia la región añaden capas de incertidumbre.

La última semana mostró un dólar que ganó terreno, pasando de COP 3.858 a COP 3.924, un avance de 66 pesos que parece modesto frente al desplome anual. En doce meses, la divisa ha cedido 322 pesos desde los COP 4.246 de octubre pasado, un descenso que matiza la volatilidad reciente y recuerda que el ritmo del dólar nunca se mide en un solo compás.

💸 El respiro del dólar

A la fecha, la divisa estadounidense ha cedido 10 % este año, despertando una pregunta incómoda: ¿estamos ante el principio del fin de su hegemonía? La respuesta está lejos de saberse. El dólar cambia cada día por motivos tan específicos como amplios.

Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia, lo analiza con frialdad. En su lectura, “el dólar continuará debilitándose en los próximos años debido al proceso de flexibilización monetaria y al deterioro de las finanzas públicas”, señala. Pero matiza: esta debilidad no implica la instauración de un nuevo patrón monetario global.

El dólar sigue siendo el rey indiscutido en el tablero financiero. Representa el 60 % de las emisiones de bonos internacionales, frente a 25 % del euro y 1,5 % del yen. Las bolsas estadounidenses, con una capitalización de USD 62 billones, albergan a los gigantes tecnológicos que mueven el mundo: Apple, Nvidia, Microsoft.

Sin embargo, hay grietas en el pedestal. Las emisiones de deuda en dólares cayeron 19% en los primeros cinco meses del año. Brasil redujo 44% sus emisiones en la divisa y considera emitir bonos en yuanes. Arabia Saudita recaudó EUR 2.250 millones en bonos verdes. Colombia realizó su primera emisión en euros desde 2016.

No es la primera vez que el dólar pierde fuerza. Entre 2002 y 2008, la divisa cayó más de 40 % frente al euro, en un ciclo de debilidad asociado a déficits gemelos y a la burbuja inmobiliaria. Luego, entre 2014 y 2016, volvió a fortalecerse con la normalización monetaria de la Fed.

⚖️ El talón de Aquiles interno

Lo que realmente amenaza al dólar no son las monedas rivales, sino la salud fiscal de Estados Unidos. La deuda federal alcanzará 118,5% del PIB en la próxima década, triplicando el promedio de los últimos 50 años. El “privilegio exorbitante” que le permitía financiar déficits a tasas bajas se erosiona día a día.

El cierre del gobierno la semana pasada fue la cereza del pastel envenenado. Cada semana de paralización le cuesta USD 7.000 millones a la economía más grande del mundo, un lujo que pocos pueden darse.

📊 Comparativa regional de divisas

Moneda Cotización 10 oct 2025 Variación vs. día anterior Peso colombiano COP 3.924 por dólar +0,9 % Real brasileño BRL 5,50 por dólar +2,26 % Peso mexicano MXN 18,6 por dólar +0,8 % Sol peruano PEN 3,4 por dólar +0,3 % Peso argentino ARS 149,16 por dólar +0,01% Yen japonés JPY 153 por dólar +1,32 %

📅 Lo que viene: 13–18 de octubre

La próxima semana pondrá a prueba la resistencia del dólar:

EE. UU. : se publican cifras de inflación y ventas minoristas, claves para anticipar la política de la Fed. Además, varios miembros del banco central darán discursos que pueden mover expectativas.

Geopolítica : la tensión comercial escala tras nuevas medidas de EE. UU. a China, que impuso el viernes aranceles de 100 % y controles tecnológicos, mientras China responde con restricciones a tierras raras, investigación a Qualcomm y advertencias sobre el clima de negociación

Colombia: el mercado estará atento a la subasta de TES y a la discusión presupuestal en el Congreso, factores que pueden añadir presión local.

💼 Implicaciones para el peso colombiano

Este escenario pinta un horizonte favorable para el peso. Bancolombia proyecta un tipo de cambio entre COP 3.850 y COP 4.060 para el cuarto trimestre de 2025. La debilidad del dólar, sumada a precios estables del petróleo y una cosecha cafetera récord, ofrece un colchón cambiario inesperado.

Esta perspectiva global encuentra un eco en los mercados locales, donde operan fuerzas particulares. Gabriela Bautista, analista de contexto externo y mercado cambiario de Corficolombiana, explica que, a nivel interno, el diferencial de tasas de interés aún favorece el carry trade —la estrategia de inversión que busca rendimientos en monedas de países con mayores tasas—, respaldado por la cautela de la mayoría de los miembros del Banco de la República.

A esto se suma un “election trade”, donde las expectativas frente a las elecciones del próximo año están favoreciendo temporalmente los activos colombianos. Sin embargo, Bautista aclara que este soporte es frágil y está condicionado por la “débil situación fiscal colombiana”, un recordatorio de que los vientos favorables externos pueden verse abruptamente interrumpidos por las tormentas internas.

¿Quiénes ven los efectos del dólar en Colombia?

Importadores : un dólar más barato reduce costos de insumos y bienes importados, pero puede golpear la competitividad de la industria local.

Exportadores : reciben menos pesos por cada dólar, lo que afecta márgenes, aunque el café y el petróleo compensan con precios altos.

Viajeros : quienes planean salir del país encuentran un dólar más barato, lo que abarata tiquetes y gastos en el exterior.

Deudores en dólares: empresas y hogares con créditos en esta divisa ven aliviada su carga financiera.

