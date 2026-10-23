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La próxima revolución inmobiliaria será demográfica: pensar las ciudades en clave de edad

En 10 años, Colombia tendrá tantas personas mayores de 60 años como menores de 15. Ese cambio demográfico, dicen varios expertos, exige repensar no solo las pensiones y el sistema de salud, sino algo más concreto: dónde y cómo va a vivir una población más grande de adultos mayores.

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Redacción Economía
envejecimiento poblacional en Colombia
Personas de la tercera edad en Bogotá.
Foto: Óscar Pérez

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Entre muchas otras cosas, la realidad demográfica del país ya cambió, está cambiando, va a seguir mutando.

Como muchos otros países, nos encaminamos a un futuro con menos jóvenes y más personas de edad. Normal. Logramos ganar batallas contra la mortalidad infantil y el envejecimiento prematuro. Se avanza en salud preventiva, en nutrición balanceada. Hablamos de etiquetados saludables y otras tantas acciones que, colectivamente, han permitido que Colombia acceda a una especie de bono poblacional de economías más avanzadas.

La transformación,…

Por Redacción Economía

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Comentarios
  • Andres(70297)Hace 5 horas
    Lo poco que han hecho las ciudades es permitir la construcción de cajitas de fósforos como viviendas.
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