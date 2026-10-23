La próxima revolución inmobiliaria será demográfica: pensar las ciudades en clave de edad

Como muchos otros países, nos encaminamos a un futuro con menos jóvenes y más personas de edad. Normal. Logramos ganar batallas contra la mortalidad infantil y el envejecimiento prematuro. Se avanza en salud preventiva, en nutrición balanceada. Hablamos de etiquetados saludables y otras tantas acciones que, colectivamente, han permitido que Colombia acceda a una especie de bono poblacional de economías más avanzadas.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La transformación, aunque puede tener razones ciertamente positivas, va modificando el sistema de pesos y balances en asuntos de gran envergadura, como los sistemas de salud y aseguramiento social, por solo mencionar dos puntos. Y abre preguntas alrededor de cómo se pagarán las pensiones (¿seguirán existiendo?) o cómo se financiará el Plan Obligatorio de Salud.

A la vez, obliga a repensar cómo se van orientando las ciudades alrededor de términos como comunidad, movilidad sostenible, sostenibilidad. Todo en clave de edad, de poblaciones con más personas mayores de lo que hemos experimentado hasta el momento.

Le puede interesar

¿Por qué pensar en las ciudades? Aunque suena obvio, pensar que los centros urbanos son tan necesarios, como vital, en términos de generación de riqueza y de movilidad social. Pero también de cambios sociales: “Las ciudades son los lugares en donde se cristalizan los cambios políticos en las sociedades; las revoluciones terminan tomando fuerza en estos lugares, así después no lleven a cambios democráticos, necesariamente”, argumenta Edward Glaeser, profesor de la U. de Harvard y experto en economía urbana. El académico fue uno de los invitados al Congreso Colombiano de la Construcción, organizado por Camacol, en donde se discutió el futuro de las ciudades y cómo deben repensarse alrededor de los cambios demográficos.

Pero esto hay que combinarlo con tensiones como las que expone el mexicano César García, gerente regional de Oxentia y experto en pensar el urbanismo desde la edad: “La próxima revolución inmobiliaria será demográfica en un mundo en el que más de 60 % de las personas por encima de 60 años no tiene cómo pagar un lugar en donde la cuiden en su vejez”.

En Colombia, por ejemplo, se proyecta que en 10 años va a haber paridad entre el número de personas por encima de 60 años y por debajo de 15 años, cuando hace unos años esta proporción era de 3 a 1, en favor de las últimas, según cuenta Alejandra Robledo, directora ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha. “Esto obliga a repensar las empresas, las ciudades, las empresas”, agrega.

La oportunidad económica

Para Glaeser, la vivienda es parte central de la ecuación económica de un país como Colombia. “La industria de la construcción colombiana ha hecho cosas maravillosas y es un modelo para el mundo. No pueden ‘americanizarse’: en Estados Unidos dejamos de construir por temas de uso y disponibilidad de suelo, pero también por asfixias regulatorias”.

En un mundo con escasez de recursos y presiones climáticas que amenazan la supervivencia eventual de la especie, el profesor de Harvard argumenta a favor de las ciudades como puntos de encuentro y, justamente, laboratorios para la innovación.

Claro, también representan lugares en los que confluyen los males de la densidad poblacional y la inequidad social, por ejemplo, pero, dice el académico, señalan el camino acerca de cómo superar problemas de gran envergadura. “Construir menos vivienda puede llevar a más pobreza y a menos movilidad social”.

¿Cómo aprovechar la oportunidad económica, pero en clave demográfica de envejecimiento? Jim Biggs, experto norteamericano que lleva años desarrollando proyectos de este tipo, habla de cosas como construir cerca a las familias y formar comunidades. “No es solo construir en las periferias y aislar a los ciudadanos más mayores. Tiene que haber una integración con entornos vivos, con servicios, con proximidad al resto de sus familias”, asegura.

Pensar las ciudades en clave de edad implica, según estos expertos, diseñarlas lejos del centro en asistencia en salud y cuidados geriátricos (sin que estas variables no existan, claramente). Robledo lo dice claramente: “Cada vez vamos a llegar en mejores condiciones a la vejez, así que hay que romper el paradigma de que las personas mayores solo necesitan subsidios o apoyo en salud”.

Este tipo de transformaciones, por obvias que parezcan, impactan en renglones quizá menos explorados. De acuerdo con datos de la Fundación Saldarriaga Concha, en Colombia los propietarios de vivienda por encima de 60 años son apenas 7 % y en el último año apenas 6 % de los créditos de vivienda fueron entregados a personas por encima de esa edad.

Por último, Melissa Gong, directora ejecutiva de la Global Coalition on Aging, agrega un punto vital, por evidente que suene: “Tenemos que pensar las viviendas y las ciudades en términos de proximidad, de acceso, servicios. De calidad. Hemos hecho avances notables en salud y en mejor envejecimiento. Entonces no se va a tratar de sumarle años a la vida, sino de agregarle más vida a esos años”.

Publicidad

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.