La regulación impulsa el boom cripto en EE. UU.: vuelve el apetito por el riesgo

Una ola incesante de optimismo recorre el mercado de criptomonedas, valorado en casi 4 billones de dólares, impulsada por un frenesí de medidas políticas en Washington que aceleran su integración en las finanzas reguladas. La aprobación de una ley histórica sobre las stablecoins y un mayor impulso legislativo han infundido nueva legitimidad al sector, elevando los precios y reavivando el apetito por el riesgo en los activos digitales.

Están resurgiendo indicios de una reactivación del comercio minorista. La aplicación de Coinbase ascendió al quinto puesto en la categoría de Finanzas de Apple, desde el puesto 25 del mes anterior, según la firma de análisis de datos Sensor Tower. Las búsquedas de “Bitcoin” en Google están en aumento. Los grupos de Telegram y los foros de Discord experimentaron una intensa actividad durante la “Semana de las Criptomonedas” en Washington, una campaña política muy bien planificada que culminó con la promulgación por parte del presidente Donald Trump de la primera ley importante sobre criptomonedas estables en Estados Unidos.

Ese aumento de visibilidad, sin embargo, oculta un panorama más complejo de quiénes son los verdaderos impulsores de esos flujos.

Si bien el interés del consumidor está regresando, la arquitectura del repunte es claramente institucional. Los grandes tenedores privados —aquellos que controlan 10,000 Bitcoin o más— adquirieron aproximadamente 47,000 tokens antes del máximo histórico de Bitcoin de aproximadamente $123,000 el 14 de julio, según datos de 10x Research. Desde entonces, estos importantes tenedores han comenzado a deshacer posiciones, lo que contribuyó a un retroceso hacia alrededor de $118,600. Gran parte de la reactivación comenzó hace aproximadamente un mes, tras la exitosa oferta pública inicial (OPI) de junio del emisor de stablecoins Circle Internet Group Inc., según Chris Rhine, director de estrategias activas líquidas en Galaxy Digital.

“Esto anima a todos los inversores, desde pequeños minoristas hasta grandes instituciones, a retomar su compromiso”, afirmó Rhine. “Tenemos instituciones que nos llaman ahora para preguntarnos cómo posicionarse en torno a las monedas estables. La urgencia está presente”. Sin embargo, esta urgencia aún no se refleja en las métricas clave para el sector minorista, al menos en lo que respecta a los resultados trimestrales. Coinbase Global Inc., que publica sus resultados el 31 de julio, probablemente vio caer sus volúmenes de negociación del segundo trimestre un 44 % con respecto al trimestre anterior y un 3 % interanual, según Oppenheimer & Co. Las descargas de la aplicación Wallet de la plataforma, recientemente renombrada , Coinbase Wallet, cayeron un 51 % intertrimestral, con descensos similares observados en otras plataformas importantes, según Sensor Tower.

Gran parte de la atención especulativa que antes se dirigía a los tokens se ha desplazado hacia otras áreas. Los analistas señalan que los inversores minoristas se han inclinado hacia acciones vinculadas a la IA y nombres relacionados con las criptomonedas como Strategy, donde la volatilidad y el atractivo de la narrativa siguen siendo altos. Algunos participantes minoristas han abandonado el mercado por completo, alegando preocupaciones macroeconómicas y aranceles del “Día de la Liberación”, según el analista de Oppenheimer, Owen Lau.

Lo que el reciente repunte revela es un cambio más profundo en quién impulsa la acción del precio y su importancia. Las compañías de tesorería de Bitcoin y los gestores de activos están absorbiendo flujos que antes pasaban por billeteras individuales. El comercio minorista no ha desaparecido, pero su influencia se canaliza a través de productos estructurados, no de la actividad directa del mercado.

Si esto marca una reorganización permanente es tema de debate. Quienes abogan por una mayor participación institucional argumentan que las firmas financieras consolidadas proporcionan la liquidez tan necesaria, menor volatilidad y un comportamiento más predecible. Consideran la profesionalización como un requisito previo para la integración de las criptomonedas en los mercados de capitales globales.

Los escépticos sostienen que la institucionalización excesiva podría socavar los principios fundacionales de las criptomonedas. Un mercado dominado por ETFs e intermediarios regulados podría mermar el dinamismo participativo que impulsó su adopción temprana. También existe la preocupación de que la innovación y el acceso abierto se vean afectados a medida que el capital migra a vehículos restringidos.

Para ser claros, las entradas de ETF no son exclusivamente institucionales. El interés minorista persiste, aunque a través de canales de asesoría y corretaje. Los ETF de Bitcoin al contado han atraído alrededor de 19 000 millones de dólares este año, lo que subraya la demanda de ambos tipos de inversores. Sin embargo, control y participación no son sinónimos, y cada vez más, el centro de gravedad parece recaer en los asignadores.

La participación minorista masiva aún podría regresar. Pero por ahora, el tono del mercado no se define en los chats de Telegram ni en los foros de trading, sino en las mesas de las finanzas tradicionales. Sin embargo, entre inversores de todos los tamaños, como observó Rhine de Galaxy Digital: «El sentido de urgencia está presente».

