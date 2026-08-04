La ruta a seguir con los minerales estratégicos y críticos: ¿qué propone el gobierno?

Las personas pueden consultar la propuesta y radicar sus observaciones hasta el 6 de agosto de 2026. Foto: Getty Images

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El gobierno de Abelardo de la Espriella aún no ha empezado, pero los ministerios ya están comenzando a moverse. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Minas y Energía abrieron paso a la ciudadanía para que contribuya al borrador del Documento Conpes de la Política Nacional de Minerales Estratégicos y Críticos.

Este Conpes propone un cambio en la gestión de estos recursos en Colombia, con un foco especial en seis acciones, entre estas, tener mayor información sobre el subsuelo; fomentar capacidades de beneficio, procesamiento y refinación local para reducir la dependencia de las importaciones; impulsar prácticas seguras con el medio ambiente y continuar la gestión de cierre de minas, y poner en marcha herramientas digitales para estancar la explotación ilícita.

Tanto entidades públicas como organizaciones sociales participaron en la elaboración de este documento, de modo que ya no se trata únicamente de identificar los minerales estratégicos, sino de trazar la ruta para el “aprovechamiento” de estos recursos.

Ahora bien, cualquier proceso de extractivismo es perjudicial para el medio ambiente y las comunidades aledañas a la zona minera. La pregunta es entonces con qué fines se implementarían estos proyectos propuestos por el Conpes y si las capacidades tecnológicas y económicas del país realmente permitirían que los recursos extraídos se puedan destinar a la transición energética de manera responsable con las tierras y las comunidades.

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Y es que las proyecciones del uso de estos minerales están al alza. Según cifras citadas en el Conpes de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), la demanda global de minerales como el litio, por ejemplo, se multiplicará de aquí al 2040 en búsqueda de llegar al escenario de cero emisiones netas a 2050. En lo que compete a Colombia, el 100 % del cobalto y del litio que se consume en el país proviene de las importaciones.

Pero Colombia está coja en términos de capacidades para “gestionar de manera integral los minerales estratégicos y críticos con los que cuenta Colombia”, señala el mismo informe. Para el DNP y el Ministerio de Minas, esto implica un obstáculo en la transformación productiva, el cierre de brechas territoriales y la habilidad institucional para enfrentar riesgos ambientales, geopolíticos o incluso aquellos asociados a la explotación ilícita de minerales.

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Junto a la presentación de este Documento Conpes, el DNP y el Ministerio de Minas y Energía dispusieron de tres días para que la ciudadanía pueda contribuir a la elaboración de esta propuesta.

“Hemos puesto a consideración de la ciudadanía el documento de Política Nacional para recibir comentarios y observaciones que nos permitan consolidar y fortalecer este documento orientado al aprovechamiento de los minerales, previo a su presentación ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social”, dice el subdirector de Minas y Energía de Planeación Nacional, David Patiño.

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