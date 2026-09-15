La salida de Ricardo Valencia abre el debate sobre la independencia del DANE

Durante la conferencia, un periodista le preguntó a Valencia si había encontrado anomalías en la manera en que el DANE procesa y publica los datos que posteriormente son presentados…

El mandatario justificó su decisión en la imprecisión que, a su juicio, cometió Valencia durante la más reciente rueda de prensa en la que se presentaron las cifras del mercado laboral, entre ellas la tasa de desempleo.

En la tarde del lunes se conoció que el presidente Abelardo De la Espriella declaró insubsistente al ahora exdirector del DANE, Ricardo Valencia.

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Durante la conferencia, un periodista le preguntó a Valencia si había encontrado anomalías en la manera en que el DANE procesa y publica los datos que posteriormente son presentados al país. Valencia respondió que, hasta ese momento, no había encontrado ninguna.

Bajo el criterio del presidente, las declaraciones del funcionario se dieron sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas.

“Para el Gobierno Nacional, resulta indispensable realizar una revisión rigurosa de la información recibida y garantizar que los datos sobre los cuales se adoptan decisiones estratégicas para el país respondan plenamente a la realidad económica y social de los colombianos”, dijo.

Pero hay una segunda razón que argumenta el gobierno, el caso omiso que hizo el director a la Directiva Presidencial 001, en la que, entre otras cosas, se da la orden de coordinar de manera institucional las ruedas de prensa.

Esto está relacionado con la rueda de prensa que estaba programada para acompañar la presentación de los más recientes datos de inflación en el país. Una media hora antes de la publicación de la información, el pasado 7 de septiembre, la rueda de prensa fue cancelada. Y por información divulgada en medios se conoció que esto fue una orden de Presidencia.

Valencia realizó algunos pronunciamientos sobre el Índice de Precios al Consumidor a través de un video.

¿Qué dice Ricardo Valencia?

Desde que se conoció la noticia, Valencia ha atendido diversas entrevistas en medios de comunicación. En todas se muestra respetuoso no solo de la discrecionalidad que tiene el presidente para tomar este tipo de decisiones, sino del carácter técnico que tiene el DANE, pidiendo comprensión en cada pregunta con tinte político que se le hace.

Afirma que nunca tuvo una relación estrecha con el Gobierno. Sus comunicaciones se hacían siempre por medio de secretarías y canales institucionales. Llegó al Dane por recomendación del vicepresidente José Manuel Restrepo, a quien conoció cuando estudió economía en la Universidad El Rosarío.

La noticia de su declaratoria de insubsistencia le llegó a su despacho a las 3:00 p.m. de este lunes cuando, con celular en mano, su secretaria general le manifestó la decisión que había tomado el presiente De la Espriella.

Sobre lo que señala el Gobierno, Valencia insiste en que actuó con el rigor que debe garantizar a un director del DANE, pues señaló que no solo en las semanas que ejerció como director, sino también en los años que acompañó a la entidad como subdirector (en mandato de Iván Duque, cuando el director era Juan Daniel Oviedo) y como asesor en el gobierno de Gustavo Petro, no había encontrado anomalía alguna en el departamento.

Sin embargo, añade que en sus declaraciones dijo que “hasta la fecha” no se habían encontrado anomalías, por lo que no considera que su respuesta indicara un no rotundo, sino más bien una respuesta apegada a lo que, hasta el momento, había podido constatar.

Parte de la intención de Valencia de revisar las cifras del DANE está sustentada en el anuncio que hizo sobre la convocatoria de un comité de expertos en demografía y encuestas de hogares para responder a los cambios que se tienen proyectados en las cifras demográficas nacionales, algo que, a su vez, puede incidir en varios de los análisis estadísticos que presenta la entidad.

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