La SIC dará atención prioritaria a damnificados por el sismo

Esta agilidad en los trámites se hará mediante la Sede Electrónica de la entidad, donde los ciudadanos podrán radicar sus solicitudes y recibir respuesta en un plazo de hasta cinco días…

En el marco de los decretos de emergencia tras el terremoto, el Gobierno ha ordenado a distintas entidades adoptar medidas para brindar ayudas y facilidades a los damnificados por el terremoto. En ese contexto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que dará atención prioritaria a los inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD)

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Esta agilidad en los trámites se hará mediante la Sede Electrónica de la entidad, donde los ciudadanos podrán radicar sus solicitudes y recibir respuesta en un plazo de hasta cinco días hábiles.

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“Adicionalmente, la atención preferente se enmarca en las orientaciones impartidas por la SIC a través de la Circular 003 del 27 de agosto de 2026, que contempla medidas relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores, los usuarios de servicios de telecomunicaciones y la libre competencia en el contexto de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para atender la emergencia”, detalló la SIC.

Un ejemplo de solicitud en este contexto es la denuncia de un ciudadano que asegura que un operador le está impidiendo suspender un servicio de telecomunicaciones argumentando cláusulas de permanencia, cuando, en el contexto del manejo de la emergencia, el Gobierno ha ordenado que los usuarios afectados por el sismo puedan hacerlo sin que se les apliquen las penalidades asociadas a dichas cláusulas.

“Las personas afectadas podrán acceder a esta opción prioritaria a través del Formulario de PQRSFD disponible en la Sede Electrónica de la entidad, seleccionar la opción destinada a personas damnificadas y radicar su solicitud de manera virtual”, detalló la SIC.

Para atender estas solicitudes, un equipo de atención a la ciudadanía de la SIC verificará que la persona que realiza el trámite se encuentre inscrita en el Registro Único de Damnificados. Esto se traduce en que no será necesario que los usuarios adelanten un trámite adicional para acreditarse como tal en la entidad.

También se precisó que, en casos donde se requiera un tiempo adicional para el trámite o la decisión de fondo, la SIC informará al solicitante sobre el estado de su gestión y los plazos correspondientes. Los demás trámites seguirán atendiéndose en los plazos ordinarios.

Las personas damnificadas pueden ingresar al formulario de PQRSFD y presentar su solicitud a través de este enlace.