La vía Bogotá– Villavicencio tendrá peajes con tarifas diferenciales: ¿cuáles son?

Derrumbe en Chipaque en el sector de cuatro carriles, desde el kilómetro 18+300 hasta el k18+600, vía Bogotá - Villavicencio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Habrá tarifas diferenciales en los peajes de la vía Bogotá – Villavicencio. El anuncio lo realizó el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Esta decisión busca mitigar la afectación económica de miles de usuarios y transportadores tras la emergencia presentada en el kilómetro 18, cuya solución de contingencia fue habilitar la variante. La medida contempla descuentos significativos:

Categorías 4 a 7: reducción del 50%

Categorías 1 a 3: reducción del 30%

Estos beneficios aplicarán en los peajes de Boquerón I, Boquerón II, Pipiral y Naranjal. La ministra de Transporte, Mafe Rojas, destacó que “esta decisión es un alivio inmediato para los transportadores y la comunidad que depende de este corredor estratégico para la economía nacional”.

La medida tendrá una vigencia inicial de dos meses, o hasta que el corredor esté habilitado de manera segura y bidireccional en el sector K18, lo que ocurra primero.

El Ministerio de Transporte y la ANI reiteran que su prioridad es garantizar movilidad segura, tarifas justas y soluciones estructurales en uno de los corredores más importantes para la conexión del centro del país con los Llanos Orientales.

Horarios de paso en la vía al Llano

Coviandina, concesionaria del corredor, informa que según lo definido por el Comité de Seguimiento, los vehículos tendrán paso por la variante del kilómetro 18 en franjas diferenciadas.

Sentido Bogotá - Villavicencio

El paso será habilitado durante dos horas:

De 7:00 p. m. a 9:00 p. m.

De 1:00 a. m. a 3:00 a. m.

De 7:00 a. m. a 9:00 a. m.

De 1:00 p. m. a 3:00 p. m.

Sentido Villavicencio - Bogotá

El paso será habilitado durante cuatro horas:

De 9:00 p. m. a 1:00 a. m.

De 3:00 a. m. a 7:00 a. m.

De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

De 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

Tenga en cuenta que los horarios pueden ser modificados.

Restricciones y excepciones

De manera excepcional, se autorizará la circulación de cargas extradimensionadas únicamente en el horario diurno y de acuerdo a la reglamentación para su tránsito.

Además, las ambulancias tendrán prioridad en el paso por la variante.

Recuerde que las vías alternas son:

Transversal del Sisga (paso con peso máximo de 16 ton).

Transversal del Cusiana (paso con peso máximo hasta 28 ton).

Coviandina recomienda, a los viajeros que deban atravesar el corredor vial, que estén atentos a los canales oficiales de la entidad porque así sabrán de modificaciones y restricciones que puedan presentarse.

