El precio del cacao tiene una caída pronunciada: ¿cómo impacta a Colombia?

El precio el cacao llegó a su valor máximo histórico a finales de 2024, cuando superó el triple del valor que se pagaba antes de 2022.

Lo que explicó este incremento, especialmente en el mercado internacional, fueron las malas cosechas por razones climáticas y enfermedades en los cultivos en África Occidental, donde están los mayores productores.

De este modo hubo se produjo un enorme déficit mundial del grano y se dispararon los precios. Ahora, con las mejores perspectivas de la cosecha africana y la expectativa de un aumento en el suministro, el valor del grano ha retrocedido.

Además, Ghana (el segundo mayor proveedor africano) anunció que el precio que paga a los agricultores por el cacao aumentará por segunda vez esta temporada. Ya había subido la cotización para los agricultores de cacao de Costa de Marfil (principal productor mundial).

Los precios en Ghana y Costa de Marfil son vigilados de cerca por el mercado, ya que los más altos en origen generalmente alientan a los productores a entregar los granos para su procesamiento y exportación.

Es así como los futuros del cacao tocaron su nivel más bajo en 11 meses en la bolsa de Nueva York. También ha contribuido el hecho de que hay una perspectiva de crecientes suministros en países sudamericanos como Ecuador, Brasil, Perú y Colombia.

Impacto de la caída del precio en Colombia

Los altos valores del grano benefician a los cacaocultores colombianos. A finales de 2024 llegó a estar en los COP 30.000 el valor del kilo, mientras que los costos de producción estaban por los COP 8.500 en promedio.

El sector nacional no tiene el músculo para establecer un precio interno, por lo que el pago no siempre correspondió al de la bolsa. Pero que de todos modos los precios son muy buenos y permiten que haya buena rentabilidad para los cacaoteros y exportadores.

“Hace seis meses hasta nos pagaban COP 37.000 el kilo y eso es maravilloso parar nosotros, pero también tenemos que ser conscientes de las implicaciones. Los transformadores pequeños y medianos se quebraron en ese momento. Realmente un precio sobre los COP 20.000 es muy bien pago”, sostiene Evelio de Jesús González, cacaocultor antioqueño.

Los productores de cacao colombiano estiman que mientras les paguen un precio por encima de los costos de producción (COP 8.500), su actividad podrá seguir siendo rentable, aunque con menos ganancias.

Al final, el impacto en el alza en los precios de producción del grano los asume toda la cadena, por lo que encarece todo el chocolate, las chocolatinas y demás derivados que se consumen en el país y el mundo. Se calcula que el consumo per cápita de cacao es de 0,95 kilos por persona al año.

Precios del cacao y perspectivas en el mundo

El contrato de cacao más activo retrocedió hasta un 3,8 % en Nueva York, hasta su nivel más bajo desde finales de octubre de 2024, de acuerdo con Blooomberg. Los futuros del cacao en Londres también bajaron, cayendo hasta un 4,1 %.

Se prevé que la demanda mundial se mantenga moderada el próximo año, según escribieron los analistas de Berenberg, dirigidos por Matthew Abraham, en un informe publicado el jueves.

No se espera que el procesamiento del grano de cacao crezca significativamente el próximo año, añadieron los analistas, y la sensibilidad a los precios está lastrando la demanda de productos de chocolate por parte de los consumidores.

