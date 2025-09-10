La vía al Llano se cierra hasta por 72 horas para hacerle mantenimiento

Durante actividades de remoción se han retirado, aproximadamente, 2.600 m³ de material. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La vía al Llano ajusta cinco días cerrada debido al deslizamiento de casi 100.000 metros cúbicos de material vegetal y rocas que se dio el pasado sábado en la vereda Caraza, del municipio de Chipaque (Cundinamarca).

Al respecto, Coviandina (concesionario del corredor vial) reporta que iniciará este miércoles los trabajos de mejoramiento del carreteable de la vía antigua ubicado entre el K18+340 y el K18+980.

El tiempo estimado de los trabajos es de 48 a 72 horas máximo en las que habrá cierre total del sector. De este modo se permitirá ejecutar labores de inspección de la zona, levantamiento topográfico, mejoramiento de la subrasante y colocación de carpeta asfáltica en puntos específicos, demarcación horizontal. También se le hará mantenimiento de obras de drenaje superficial y alcantarillas.

Una vez concluidas las obras se permitirá el paso de manera permanente de todo tipo de vehículos mediante pasos alternos las 24 horas, hasta que se logre habilitar en forma definitiva el corredor principal.

Así se dará el paso por la vía al Llano

Se determinó que solamente se permitirá la circulación de los vehículos de la región a través de los puntos de control:

K00+000

K25+600

K29+000

K35+000

K72+100

K82+650

K85+600

La autorización del paso se dará previa verificación en los listados de vehículos que serán entregados por las Alcaldías Municipales a la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, quien será el enlace con las autoridades de tránsito a lo largo del corredor.

Mientras se habilita nuevamente el paso por la vía principal, los únicos corredores autorizados para el tránsito entre Bogotá y Villavicencio son la Transversal del Sisga y la vía a Cusiana (pasando por Sogamoso).

Para conocer el estado y/o restricciones de las carreteras alternas puede consultar el #767 del INVIAS o en los números telefónicos de los operadores de dichas vías.

🚨 Ojo: Coviandina reitera que no hay paso por el sitio, si no está en el listado no insista.

Este Plan de Manejo de Tránsito hace parte del Plan de Contingencia Operativa Nacional que está atendiendo la emergencia. En él han estado presentes representantes del Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Gobernaciones de Cundinamarca y Meta, Alcaldías Municipales de Chipaque, Cáqueza, Une, Ubaque y Choachí, las secretarías de movilidad de Bogotá, Cundinamarca, Meta y de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

