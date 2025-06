Las ciudades con mayor y menor desempleo en Colombia

Aunque el desempleo continúa cayendo, preocupa el aumento de los trabajadores por cuenta propia y su vinculación con la informalidad. Foto: El Espectador - José Vargas

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en mayo, la tasa de desempleo fue del 9 %. Esto se traduce en una disminución de 1,3 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior.

En cifras más granulares muestran que en el país hay 23,62 millones de ocupados (597.000 más que los registrados para el mismo periodo de 2024); 2,34 millones de desempleados (299.000 menos) y 14,63 millones por fuera de la fuerza de trabajo (257.000 más). En este último grupo se encuentran aquellos que estando en edad de trabajar no lo hacen por motivos de estudio, labores del cuidado del hogar no remuneradas, por recibir una renta, por situación de discapacidad o porque no tienen interés de laborar.

A pesar de que las cifras reportadas por el DANE, no solo para este sino para los últimos meses, son positivas, sigue generando preocupación que el grueso de los empleos que se están generando son por trabajadores de cuenta propia, los cuales están altamente relacionados a la informalidad (población ocupada que no cotiza a salud, pensión ni riesgos laborales).

De los 597.000 empleos que se añadieron a la población ocupada, 612.000 fueron de trabajadores por cuenta propia. El aparente desajuste en las cifras se explica por la caída que se registraron en otras posiciones ocupacionales: los patrones o empleadores se redujeron en 123.000; los obreros y empleados del Gobierno en 102.000; los trabajadores familiares sin remuneración en 66.000 y los empleados domésticos en 20.000.

Estas son las ciudades con menor desempleo en Colombia (marzo - mayo de 2025)

Bucaramanga: 7,4 %

Villavicencio: 7,8 %

Valledupar: 7,8 %

Medellín: 8,2 %

Santa Marta: 8,3 %

Bogotá: 8,7 %

Cali: 9,1 %

Cartagena: 9,6 %

Neiva: 9,6 %

Manizales: 9,7 %

Estas son las ciudades con mayor desempleo en Colombia (marzo - mayo de 2025)

Quibdó: 29,8 %

Riohacha: 15,4 %

Ibagué: 13,4 %

Sincelejo: 13,2 %

Florencia: 12,6 %

Tunja: 11,4 %

Cúcuta: 11,3 %

Popayán: 10,7 %

Montería: 10,5 %

Pasto: 10,4 %

