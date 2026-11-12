Las claves de los cambios que el Centro Democrático propone para la ley de rescate económico

Instalación del congreso de la república para el periodo 2026 – 2030. Imagen de referencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Al Congreso de la República llegaría una nueva propuesta para ajustar las finanzas del Estado. Se trata de una ponencia sustitutiva que presenta el Centro Democrático como alternativa a la llamada “ley de rescate económico”, presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El documento preliminar contempla 23 artículos relacionados con el que se busca una reforma al Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones.

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Este incluye la eliminación de varios impuestos como el de alimentos ultraprocesados, el de timbre, a movimientos…