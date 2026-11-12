Las claves de los cambios que el Centro Democrático propone para la ley de rescate económico

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Al Congreso de la República llegaría una nueva propuesta para ajustar las finanzas del Estado. Se trata de una ponencia sustitutiva que presenta el Centro Democrático como alternativa a la llamada “ley de rescate económico”, presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El documento preliminar contempla 23 artículos relacionados con el que se busca una reforma al Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones.
Este incluye la eliminación de varios impuestos como el de alimentos ultraprocesados, el de timbre, a movimientos financieros, al patrimonio, entre otros. También se reduce el impuesto a dividendos y de ganancia ocasional y se propone fortalecer la lucha contra el contrabando.
Hasta ahora, no se conoce el impacto fiscal o económico de la propuesta ni cuánto pretende recaudar para el Estado.
Las claves de la propuesta de rescate económico
En resumen, la ponencia sustitutiva contempla las siguientes medidas en su articulado:
- Artículo 1. Eliminación de los impuestos a las bebidas ultraprocesadas y a los comestibles ultraprocesados, a partir de enero de 2027.
- Artículo 2. Reducción del gravamen a los movimientos financieros, quedarían así:
- Año 2027 3 por mil
- Año 2028 2 por mil
- Año 2029 1 por mil
- Año 2030 y siguientes 0 por mil.
- Artículo 3. Eliminación del gravamen a los movimientos financieros, a partir de enero de 2030.
- Artículo 4. Tratamiento del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros y del Gravamen a los Movimientos Financieros como una retención en la fuente aplicable al impuesto sobre la renta.
- Artículo 5. No deducibilidad del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros ni del Gravamen a los Movimientos Financieros.
- Artículo 6. Eliminación del impuesto al patrimonio, a partir de enero de 2027.
- Artículo 7. Reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta para personas jurídicas y sociedades de hecho será del treinta por ciento (30 %) a partir de enero de 2027.
- Artículo 8. Reducción de la tarifa de retención en la fuente aplicable a los dividendos al 10 % a partir de enero de 2027.
- Artículo 9. Reducción en la tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a los dividendos, así:
- Artículo 10. Las rentas líquidas gravables serán la suma de las rentas líquidas cedulares obtenidas en las rentas de trabajo, de capital, no laborales y de pensiones. A esta renta líquida gravable le será aplicable la tarifa señalada en el artículo 241 de este Estatuto.
- Artículo 11. Reducción de la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales al 10 % a partir del 1º de enero de 2027.
- Artículo 12. Eliminación del impuesto de timbre (que se le aplica a documentos públicos y privados, olo que incluye contratos, títulos valores y escrituras) a partir de enero de 2027.
- Artículo 13. Eliminación de exenciones en el impuesto sobre la renta y complementarios para personas jurídicas y sociedades de hecho.
- Artículo 14. Bonos de Financiamiento Presupuestal con los que se autoriza al Gobierno Nacional para emitir anualmente durante los años 2027 a 2031, títulos de deuda interna, hasta por la suma de ochenta billones de pesos.
- Artículo 15 Redención de los bonos para pago de impuestos y demás administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los intereses causados por los bonos se pagarán anualmente.
- Artículo 16. Obligados a efectuar inversión forzosa en Bonos de Financiamiento Presupuestal durante cada uno de los años 2027 a 2031, para quienes cuya renta líquida en el año anterior exceda los quinientos millones de pesos.
- Artículo 17. Cálculo de la inversión forzosa, así:
- Año gravable 2027: 20 % de la renta líquida del año gravable 2026, que exceda COP 500.000.000.
- Año gravable 2028: 20% de la renta líquida del año gravable 2027, que exceda COP 500.000.000.
- Año gravable 2029: 20% de la renta líquida del año gravable 2028, que exceda COP 500.000.000.
- Año gravable 2030: 20% de la renta líquida del año gravable 2029, que exceda COP 500.000.000.
- Año gravable 2031: 20% de la renta líquida del año gravable 2030, que exceda COP 500.000.000.
- Artículo 18. Intereses de mora para quienes estén obligados a invertir en Bonos de Financiamiento Presupuestal y no lo hagan en los montos y tiempos requeridos.
- Artículo 19. Control. Para el control de la inversión forzosa de que trata la presente ley, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contará con las facultades de investigación, determinación, discusión y cobro previstas en el Estatuto Tributario.
- Tarifa máxima del catorce por mil (14 %) para el Impuesto de Industria y Comercio y demás sobretasas sobre ingresos municipales y distritales.
- Artículo 21. Extranjeros residentes en el país deberán pagar impuesto sobre la renta y complementarios a partir del quinto año o período gravable de residencia continua o discontinua en el país.
- Artículo 22. Presentar el plan de choque contra la evasión y el contrabando anual será responsabilidad del ministro de Hacienda. El plan debe incluir:
- La meta de recaudo que se logrará con los programas de fiscalización y aprehensión de mercancías de contrabando, que no podrá ser inferior a COP 7,5 billones de pesos de recaudo efectivo para el año 2027.
- El número de visitas de campo y auditorías electrónicas anuales.
- c) Las ciudades en las que se adelantará el plan anual.
- Artículo 23. Vigencia y derogatorias, a partir de su publicación.
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Nerhy(22027)•Hace 9 horasReforma para beneficiar a las personas más ricas de colombia. Ni una frase para los colombianos de a pie. Raro o no tan raro, que el espectador solo se pronuncie y le haga publicidad a la reforma de Uribe y deje de lado las posiciones de los otros partidos políticos.
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Yisus(87484)•Hace 11 horasAllí están pintados los "cerebros" del centro democrático, absolucion total de impuestos a los megarricos que son sus financiadores, al igual que el capital financiero y, además, les quitan los impuestos a los alimentos ultraprocesados dañinos para la salud (favor a Nutresa y cia). Le clavan impuestos a la clase media.
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LaviolenciaNotieneGénero(n6tpz)•Hace 11 horasEs decir estos seres de luz quieren quitar los impuestos a los más ricos y los que protegen la salud, y pretenden que a punta de combatir contrabando se recaude más dinero? El descaro de esta gente no deja de sorprender!