El Censo Económico Nacional Urbano 2024 es la operación estadística más grande que ha realizado el DANE en más de tres décadas, según la propia entidad. Su propósito es medir cómo está compuesta y cómo se mueve la economía de las ciudades del país, desde las grandes empresas hasta los pequeños negocios y los vendedores de calle. Con esa información, el DANE busca saber, a grandes rasgos, en qué sectores están esas unidades económicas, cómo generan empleo, cuánto ingresan y qué tan formales son.

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El trabajo de campo comenzó en junio de 2024 y la entidad anunció el fin de la recolección de datos el 29 de abril de 2025. Desde noviembre de 2025, se han ido publicando algunos hallazgos: por ejemplo, el censo identificó 2.005.248 unidades económicas y el 53,1 % de ellas pertenece al sector comercio. Los datos disponibles, sin embargo, siguen siendo preliminares.

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Ahora el proyecto está en el centro de una polémica. A través de un pronunciamiento, el director del DANE, Juan Manuel Alvarado, afirmó que el censo costó más de COP 330.000 millones para la entidad y aún no tiene resultados definitivos. Señaló, además, que hay problemas de consistencia en el levantamiento y el procesamiento de la información, y que tres de los cinco objetivos iniciales siguen sin cumplirse. El director, además, dijo que la entidad acudirá a expertos externos para revisar “si lo que se hizo sirve para algo”.

Los gastos que cuestiona el director del DANE

Según Alvarado, el Censo Económico Nacional Urbano 2024 tuvo más de 15.000 contratistas y más de 20.000 contratos, y las direcciones territoriales gastaron más de COP 21.000 millones en viáticos. Solo en 2024, afirmó el director, se gastaron más de COP 220.000 millones, y a la fecha no hay un resultado final.

“¿Cómo se explica que después de comprometer semejante cantidad de recursos públicos el país todavía no tenga resultados finales?", dijo Alvarado, quien agregó que “un proyecto de esta magnitud no puede terminar sin resultados, sin explicaciones y sin responsables”. Por eso, anunció que la entidad acudirá a las autoridades.

Los recursos de los colombianos son sagrados y desde el DANE los vamos a proteger.



El Censo Económico Nacional Urbano 2024, la bandera del Gobierno pasado, terminó convertido en una cadena de decisiones mal planeadas, improvisaciones, más contratos y más gastos, sin resultados.… pic.twitter.com/0fiOA3KITI — DANE Colombia (@DANE_Colombia) November 18, 2026

Qué datos preliminares ha publicado el DANE

Según los resultados preliminares del DANE, el censo recorrió 1.122 áreas con más de 8.000 censistas en campo e identificó 2.005.248 unidades económicas. La entidad reporta una cobertura de 98,2 % de las manzanas urbanas.

Por territorio, Bogotá es el que más unidades económicas tiene, con 359.991. Le siguen Antioquia (250.406), Valle del Cauca (194.034), Cundinamarca (110.807) y Santander (110.575).

Por sector, el comercio reúne el 53,1 % de las unidades y los servicios, el 32,3 %. La industria representa el 5,2 %, el transporte, el 1,1 %, y la construcción, el 0,4 %. Otro 7,4 % figura sin código CIIU, el sistema con el que se clasifican las actividades económicas.

Casi la mitad de las unidades censadas, el 47,4 %, lleva menos de un año funcionando. El 18,8 % supera los 10 años. Por otro lado, en lo que respecta a formalidad, el 49,2 % de las unidades económicas censadas tiene Registro Único Tributario (RUT), el 37,3 % no y el 13,5 % aparece sin información.

El censo registró 219.042 unidades de venta en calle. Además, el 51,6 % corresponde a mujeres propietarias de unidades económicas, entre otros resultados preliminares.

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