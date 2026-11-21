Esto, según la empresa, representa el estreno de un videojuego más exitoso en la historia y, bajo cifras de algunos analistas, también lo convierte en el estreno de un producto de entretenimiento (incluyendo música y cine) más grande de todos los tiempos.

En su primer día de lanzamiento, Grand Theft Auto VI (GTA VI, como es conocido popularmente) recaudó alrededor de USD 3.800 millones, de acuerdo con el estudio detrás del videojuego, Rockstar Games.

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Y, para algunos usuarios, estas cifras impresionantes e históricas los incluye, aunque quizá sin su propio conocimiento. El éxito del título ha impulsado una suerte de ola de estafas y compras fraudulentas que se aprovechan de la popularidad del juego para cometer varios cometidos.

En Colombia, algunos usuarios han reportado cobros fraudulentos en sus tarjetas de crédito hechas en las tiendas de videojuegos (PlayStation y Xbox) que, todo apunta, fueron hechos para adquirir el juego.

“Vi el mensaje de la transacción hasta el día siguiente porque, claro, hicieron la compra sobre la media noche. Más de COP 300.000. Pero lo raro es que cuando me metí a mirar en mi historial de transacciones en la tienda en línea de videojuegos, pues no había comprado nada por ese valor. Eso fue alguien comprando GTA VI, por la hora y el día, estoy seguro”, cuenta uno de los usuarios afectados, quien pidió la reserva de su nombre por razones de seguridad.

El usuario asegura que reportó ante su banco la compra tan pronto se dio cuenta, casi 24 horas después de hecha la transacción. Y que, por fortuna, el cobro aparecía en revisión y no como aprobado aún. “El caso está en revisión y yo pensaría que sí me devuelven mi plata. Pero pues si da mucho miedo y obliga a cancelar la tarjeta, reexpedir el plástico y a cambiar contraseñas y mejorar la seguridad de mi perfil en línea”.

La persona afectada asegura que, incluso, tiene activa la opción de código de seguridad dinámico en la tarjeta de crédito para evitar este tipo de cobros fraudulentos. “Pero como la tarjeta ya estaba metida en esa cuenta, no piden el código”.

¿Cómo sucede esto? “Lo más probable es que hayan hackeado su cuenta en línea de la tienda de videojuegos y de ahí hayan sacado los datos de la tarjeta. Porque es claro que se hizo la compra con ese producto, pero no fue desde la cuenta del usuario”, explica un analista en seguridad informática que trabaja para una entidad financiera, pero pidió la reserva de su nombre pues no es vocero de la empresa.

Y añade: “Lo mejor que puede hacer es proteger mejor sus cuentas en línea de todo tipo: mejores contraseñas y activar la verificación en dos pasos en todo lado que sea posible; tener el código de seguridad dinámico para sus tarjetas de crédito y monitorear con juicio sus transacciones en línea”.

Explotando la popularidad de GTA VI

Aparte de estos casos, la empresa NordVPN (que se encarga de proveer servicios de VPN) alertó este viernes de una estafa que se aprovecha de la enorme popularidad de GTA VI.

La cosa funciona así: la oferta asegura que, por unos USD 200, se puede instalar un archivo que permite jugar GTA VI en PC; actualmente, el juego fue lanzado exclusivamente para consolas (Xbox y PlayStation). Cuando se ejecuta el archivo, se permite a los atacantes el acceso a cuentas en línea y se instala también un programa para minar y robar criptomonedas de forma secreta (sin conocimiento del usuario).

El costo de esta suerte de falso instalador duplica el precio de la versión más cara del juego que fue introducida en el lanzamiento.

Esta es una de las amenazas más prominentes, pero otras firmas de seguridad han identificado sitios en la web que prometen lo mismo: GTA VI en PC, por un módico precio. “No hay versión de PC en el lanzamiento. Si ve una, es una trampa”, dijo Marijus Briedis, cabeza de tecnología de NordVPN en declaraciones a medios.

¿Por qué tanto escándalo con GTA VI?

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI, para abreviar) es uno de los momentos más importantes del año para la industria de los videojuegos, claro, pero también para todo el conjunto del entretenimiento global.

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La sexta entrega de la franquicia se tomó más de ocho años de trabajo y, originalmente, debía ser lanzada el año pasado, pero su introducción fue aplazada para 2026 por parte del estudio productor, Rockstar Games, que a su vez es propiedad de la empresa Take-Two Interactive.

Con una etiqueta reportada de más de USD 1.200 millones (algunos estimados elevan este número a USD 1.500 millones), este sería el producto de entretenimiento más caro en la historia.

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De acuerdo con Rockstar, el juego había vendido más de 32 millones de copias antes de su lanzamiento, una cifra histórica. “Nos sentimos increíblemente honrados por la respuesta de los jugadores de todo el mundo”, dijo Sam Houser, fundador y presidente del estudio, en declaraciones recogidas por la agencia AFP.

De acuerdo con la plataforma de monitoreo de redes Visibrain, el lanzamiento generó más publicaciones en línea que el Mundial de Fútbol.

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