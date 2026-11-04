Las exportaciones de Colombia alcanzaron en septiembre su mejor mes en tres años

Con ese resultado, septiembre supera a cualquier otro mes de la serie que maneja el DANE desde agosto de 2023. El segundo valor más alto fue el de marzo de 2026, con USD 5.331,3 millones.

Las exportaciones de Colombia sumaron USD5.410,7 millones FOB en septiembre, 16,4 % más que en el mismo mes de 2025, cuando fueron USD 4.650,3 millones, según el boletín que el DANE publicó este miércoles. El valor FOB es el precio de venta de la mercancía puesta en el medio de transporte, sin incluir seguro ni fletes.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El petróleo y el oro fueron los que más aportaron. Las ventas de petróleo y derivados subieron 40,2 %, de USD 1.052,5 millones a USD 1.475,5 millones, y las de oro no monetario, 87,5 %, de USD 419,7 millones a USD 786,9 millones. Según el DANE, aportaron 9,1 y 7,9 puntos porcentuales, respectivamente, a la variación total de 16,4 %. Esas ventas de petróleo y derivados crecieron en valor. En volumen, sin embargo, se exportaron 13,4 millones de barriles de crudo, 5,4 % menos que un año atrás.

El oro, protagonista

El grupo de exportaciones que más creció fue “otros sectores”, que en la práctica es oro: vendió USD 788,0 millones, 87,2 % más que un año atrás, y USD 786,9 millones de ese total corresponden a oro no monetario. Los combustibles y productos de las industrias extractivas sumaron USD 2.236,5 millones (13,3 % más) y siguen siendo el grupo más grande, con 41,3 % de las ventas. Dentro de ese grupo, el carbón tuvo un leve crecimiento (ventas externas por USD 546,7 millones, 1,5 % más), mientras que las menas y desechos de metales cayeron 60,4 %, de USD 363,5 millones a USD 143,8 millones. Ese último rubro fue el que más restó al total: 4,7 puntos porcentuales, según el DANE.

Las manufacturas crecieron 9,3 % y llegaron a USD 1.113,1 millones. Los productos químicos subieron 9,7 % y los artículos manufacturados clasificados según el material, 13,8 %. El ferroníquel pasó de USD 36,3 millones a USD 86,4 millones, 138 % más.

El agro, los alimentos y las bebidas fueron los de menor crecimiento: 2,9 %, hasta USD 1.273,1 millones. Subieron las flores (15,6 %, de USD 158,9 millones a USD 183,6 millones) y los extractos y concentrados de café (50,4 %). Bajaron las bananas (26 %) y las frutas frescas o secas (41,1 %).

¿A dónde van las exportaciones colombianas?

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas en septiembre, con 25,3 % del valor total: USD 1.367,0 millones, 10,1 % más que en el mismo mes de 2025. Le siguieron Panamá (8,1 %), Italia (6,6 %), India (5,4 %), Brasil (4,2 %), China (3,7 %) y Canadá (3,4 %). Las ventas de oro no monetario a Estados Unidos subieron 73,8 %, de USD 125,9 millones a USD 218,9 millones.

Entre los destinos que detalla el DANE, el mayor salto fue el de Italia, que pasó de USD 79,8 millones a USD 355,2 millones. Las ventas de oro a ese país subieron de USD 54,3 millones a USD 192,2 millones, y las de petróleo crudo, que en septiembre de 2025 no registraron ventas, sumaron US$127,8 millones. Italia y Estados Unidos aportaron en conjunto 8,6 puntos porcentuales al aumento total de 16,4 %.

Hubo otros crecimientos en destinos: Emiratos Árabes Unidos (172,9 %, por el oro), China (44,2 %, con USD 80,1 millones en petróleo crudo), Puerto Rico (129,8 %, por gasóleos) e India (24,3 %, con mayores ventas de minerales de metales preciosos y sus concentrados).

En contraste, las ventas a Perú cayeron 59,4 %, de USD 322,8 millones a USD 131,2 millones, y restaron 4,1 puntos porcentuales a la variación total. El DANE lo explica por las menores ventas de minerales de cobre y sus concentrados, que pasaron de USD 194,5 millones en septiembre de 2025 a cero.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.