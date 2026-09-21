Las importaciones colombianas crecieron 22,9 % en julio

Las manufacturas fueron las que más impulsaron el aumento de las importaciones en julio, con…

En julio, el grupo de productos que registró un mayor protagonismo fue el de las manufacturas, con ventas que superaron los USD 5.774 millones, lo que implicó un incremento del 16,1 % frente al mismo periodo del año pasado.

Las compras externas de Colombia repuntaron en julio. Según el más reciente reporte del DANE, las importaciones se contaron en USD 7.968,1 millones, lo que se traduce en un incremento del 22,9 % frente al mismo mes del año pasado.

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Las manufacturas fueron las que más impulsaron el aumento de las importaciones en julio, con una contribución de 12,4 puntos porcentuales, así como una participación del 72,5 %.

Le siguieron otros grupos de productos, como los agropecuarios, alimentos y bebidas con ventas por USD 1.111 millones (lo que se traduce en una variación del 26,3 %, y una contribución de 3,6 puntos porcentuales) y combustibles y productos de industrias extractivas, con USD 1.072 millones (que implica una variación del 16,1 % y una contribución de 12,4 puntos porcentuales).

En julio, el principal producto de importación de Colombia fue maquinaria y equipos de transporte. Solo esta división representó más de USD 2.654 millones, lo que implicó una variación del 24 %. Le siguió productos químicos y conexos con USD 1.583 millones, con un aumento del 11 %.

En productos agropecuarios y bebidas, el mayor protagonismo lo tuvieron los productos alimenticios y animales vivos, con compras por USD 847 millones y un aumento del 27 %, mientras que en combustibles y productos de las industrias extractivas, lo que más se importó fue petróleo y sus derivados, con USD 696 millones y una variación del 79,6 %.

“En el periodo enero – julio 2026, las importaciones colombianas fueron USD 46.043,9 millones y registraron un crecimiento de 15,1%, frente al mismo periodo de 2025. Las importaciones del grupo de Manufacturas fueron de USD 34.369,4 millones y presentaron un crecimiento del 15,4%, en comparación con el mismo periodo de 2025, como resultado de las mayores compras de Maquinaria y equipo de transporte (25,1%) que contribuyó con 10,7 puntos porcentuales a la variación del grupo”, detalló el DANE.

Los principales países de origen de las mercancías importadas por Colombia son: China (30,3 %), Estados Unidos (22,4 %), México (4,9 %), Brasil (4,8 %) y Alemania (2,9 %).

De enero a julio, la balanza comercial (la diferencia entre importaciones y exportaciones) se ubicó en USD 11.042 millones, con USD 43.531 millones en importaciones y USD 32.489 millones en exportaciones.

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