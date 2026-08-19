Las importaciones colombianas crecieron a doble dígito en junio

El déficit comercial ha registrado un aumento en los primeros seis meses del año. Foto: Agencia AFP

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Las compras externas de Colombia consolidaron un nuevo incremento en junio. Según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las importaciones superaron los USD 6.775 millones, lo que representó un aumento del 27 % frente al mismo mes del año pasado.

Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por el grupo de manufacturas, cuyas importaciones aumentaron y aportaron 17,7 puntos porcentuales a la variación total registrada en el mes. Puntualmente, solo este sector representó compras externas por más de USD 5.000 millones, lo que implicó un incremento del 23,1 %.

Le acompañaron los productos agropecuarios, alimentos y bebidas con USD 936,3 millones (aumentó 23,4 %), así como combustibles y productos de industrias extractivas, con USD 785 millones ( 67,2 %).

Si se analiza el comportamiento del primer semestre del año, las importaciones colombianas se contaron en USD 38.075 millones, lo que implica un crecimiento del 13,6 % frente al mismo periodo del año pasado.

En esta ventana de tiempo, las manufacturas importadas fueron por USD 28.594 millones, lo que se traduce en un crecimiento del 15,2 %.

Según lo explicado por el DANE, esta alza se causa “por las mayores compras de Maquinaria y equipo de transporte (25,3%) que contribuyó con 10,8 puntos porcentuales a la variación del grupo”.

Además, las compras de productos agropecuarios, alimentos y bebidas se contaron en USD 5.452 millones, lo que consolida un incremento del 10 %. Esta alza se generó por las mayores importaciones de productos alimenticios y animales vivos (15,5%), que aportaron 12,0 puntos porcentuales a la variación del grupo.

Finalmente, las compras externas de combustibles y productos de las industrias extractivas, fueron de USD 3.981,1 millones, con un alza del 7,2 %, principalmente por las mayores compras de combustibles y lubricantes minerales (4,8 %), lo que contribuyó con 4 puntos porcentuales a la variación total del grupo.

Durante el primer semestre de 2026, China fue el principal país de origen de las importaciones colombianas, con una participación del 28,5 %, seguida de Estados Unidos (23 %), Brasil (5,1 %) y México (4,9 %).

Más abajo se encuentran otros países como Alemania (3,4 %), India (2,6 %) y Japón (2,5 %). En conjunto, estos siete países concentraron el 69,5 % del valor de las compras externas de Colombia, mientras que el 30,1 % restante correspondió a otros mercados.

“El aumento en las compras externas originarias de China se explicó principalmente por las mayores importaciones de Vehículos para el transporte de personas (320,4%) y Computadores (Portátiles) (51,8%)”, precisó el DANE.

Con estas cifras, el DANE señala que aumentó el déficit comercial en Colombia (la diferencia entre las exportaciones y las importaciones) pues pasó de USD 7.261 millones en el primer semestre del año pasado a USD 8.198 millones para el mismo periodo de tiempo del presente año.

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