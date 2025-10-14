Las medidas de la CREG para hacer que el sistema reciba más energía

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) presentó medidas transitorias para un programa de participación de la demanda en la bolsa de energía y para habilitar temporalmente la entrega de excedentes de generación de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

“Con estas normas buscamos ayudar a ampliar la flexibilidad en la operación del sistema en la zona norte del país”, sostuvo Antonio Jiménez Rivera, director ejecutivo de la CREG.

Las medidas para más energía

A través de la primera medida se posibilitó que un grupo de usuarios, de forma voluntaria y representados por un agente, ofertaran un precio y una cantidad de reducción de su toma de energía desde el SIN.

La segunda estrategia de la CREG se activó con el fin de tener más generación en el SIN de autogeneradores, cogeneradores y generadores, para ampliar la capacidad del sistema con disponibilidades que normalmente no aparecen en el mercado, y así tener más disponibilidad de Generación de Seguridad, aquella que se usa para cubrir restricciones eléctricas y operativas, sobre todo en la zona norte del País.

Al respecto, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) publicó el listado de plantas de generación, autogeneración o cogeneradores que se encuentran habilitadas para entregar excedentes al SIN, en el marco de la Resolución CREG 101 085 del 10 de octubre de 2025, que establece la medida.

La resolución encarga a la UPME, en coordinación con los transportadores, la tarea de verificar el estado de la red y conservación de una operación segura y confiable.

Además, el documento establece que el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural dará aviso al Centro Nacional de Despacho (CND) de la finalización del mantenimiento de la planta de regasificación operada por SPEC LNG y, según la situación. se puede retornar a una operación normal en igual a las condiciones existentes antes del momento de la aplicación de la norma.

Y es que las medidas se tomaron en el marco del mantenimiento anual programado de la regasificadora Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), en Cartagena. Esta es la única infraestructura por la que se importa gas al país, que es clave para el suministro del energético y para el funcionamiento de las plantas térmicas que proveen de energía al Caribe colombiano.

