Las ventas del comercio perdieron impulso en agosto por el terremoto: Fenalco

La más reciente bitácora económica reporta que el 32 % de los empresarios manifestó que el volúmen de sus ventas aumentó frente al consolidado para el mismo mes del año anterior, el 38 % consideró que estas fueron similares y el 30 % dijo que se experimentó una disminución.

Los ecos del terremoto se siguen sintiendo en Colombia. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) advirtió que, en agosto, se sintió cómo este rubro de la economía perdió velocidad debido a la parálisis de las actividades en las ciudades más afectadas por el sismo.

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“El terremoto tuvo un impacto directo sobre la actividad comercial. La caída de las ventas era inevitable ante la parálisis de buena parte de las actividades económicas, pero también hemos visto una respuesta solidaria de los colombianos que ayudó a dinamizar la comercialización de productos esenciales para atender la emergencia”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO.

La desaceleración se sintió con mayor fuerza en Valle del Cauca y Risaralda, donde cerca se registró una caída cercana al 45 % en transacciones de los establecimientos ubicados en centros comerciales, así como en almacenes de moda del eje vial.

Sin embargo, en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, el comportamiento agregado del país habría mantenido una variación positiva en las ventas. Parte importante de esto se debió a las compras relacionadas a las ayudas humanitarias, especialmente en categorías como alimentos, elementos de aseo, frazadas y otros productos similares.



“La solidaridad de los colombianos, expresada en toneladas de donaciones, generó un mayor movimiento en la comercialización de estos productos, tanto en establecimientos mayoristas como en supermercados”, añadió Fenalco.

Para la federación, las labores de reconstrucción deben avanzar con rapidez para que se conviertan en un motor de actividad económica, así como en la generación de empleo en las regiones más afectadas.

Fenalco concluye que se mantiene el optimismo empresarial, ya que las expectativas del comercio en su conjunto mantienen el tono positivo observado desde junio. Según la Bitácora Económica de septiembre, 49% de los empresarios consultados considera que la situación general de la economía y de sus negocios durante los próximos seis meses será mejor que la actual, 42% piensa que será similar y 9% se declara pesimista.

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