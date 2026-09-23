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Las ventas del comercio perdieron impulso en agosto por el terremoto: Fenalco

En los centros comerciales de las zonas más afectadas, la facturación de las tiendas disminuyó un 45 %. 

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Redacción Economía
23 de septiembre de 2026 – 12:58 p. m.
AME821. CALI (COLOMBIA), 20/08/2026.- Fotografía que muestra las ruinas de una floristería colapsada este jueves, afectado por el sismo de 7.4 de magnitud que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto, en Cali (Colombia). Diez días después del terremoto, Cali intenta recuperar el pulso. Los comercios comienzan a abrir, los restaurantes vuelven a recibir clientes y en las calles se asoma la rutina, aunque persisten el silencio, los edificios acordonados y el dolor de quienes perdieron sus seres queridos, viviendas y negocios. EFE/ Ernesto Guzmán
Para la federación, las labores de reconstrucción deben avanzar con rapidez para que se conviertan en un motor de actividad económica.
Foto: EFE - ERNESTO GUZMÁN

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Los ecos del terremoto se siguen sintiendo en Colombia. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) advirtió que, en agosto, se sintió cómo este rubro de la economía perdió velocidad debido a la parálisis de las actividades en las ciudades más afectadas por el sismo.

La más reciente bitácora económica reporta que el 32 % de los empresarios manifestó que el volúmen de sus ventas aumentó frente al consolidado para el mismo mes del año anterior, el 38 % consideró que estas fueron similares y el 30 % dijo que se experimentó una disminución.

“El terremoto tuvo un impacto directo sobre la actividad comercial. La caída de las ventas era inevitable ante la parálisis de buena parte de las actividades económicas, pero también hemos visto una respuesta solidaria de los colombianos que ayudó a dinamizar la comercialización de productos esenciales para atender la emergencia”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO.

La desaceleración se sintió con mayor fuerza en Valle del Cauca y Risaralda, donde cerca se registró una caída cercana al 45 % en transacciones de los establecimientos ubicados en centros comerciales, así como en almacenes de moda del eje vial.

Sin embargo, en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, el comportamiento agregado del país habría mantenido una variación positiva en las ventas. Parte importante de esto se debió a las compras relacionadas a las ayudas humanitarias, especialmente en categorías como alimentos, elementos de aseo, frazadas y otros productos similares.


“La solidaridad de los colombianos, expresada en toneladas de donaciones, generó un mayor movimiento en la comercialización de estos productos, tanto en establecimientos mayoristas como en supermercados”, añadió Fenalco.

Para la federación, las labores de reconstrucción deben avanzar con rapidez para que se conviertan en un motor de actividad económica, así como en la generación de empleo en las regiones más afectadas.

Fenalco concluye que se mantiene el optimismo empresarial, ya que las expectativas del comercio en su conjunto mantienen el tono positivo observado desde junio. Según la Bitácora Económica de septiembre, 49% de los empresarios consultados considera que la situación general de la economía y de sus negocios durante los próximos seis meses será mejor que la actual, 42% piensa que será similar y 9% se declara pesimista.

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Por Redacción Economía

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