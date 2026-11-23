Para esas cuentas, el Ministerio del Trabajo relanzó…

¿Cuánto vale una hora extra trabajada un domingo? ¿Cuánto se debe pagar de prima y cómo saber si se la pagaron bien? Y las cesantías, ¿cuándo se consignan? Son algunas de las dudas que suelen tener los colombianos en materia laboral y que los obligan a sacar cuentas, sobre todo en esta época del año. La prima de servicios vence el 20 de diciembre, dentro de 27 días. Los intereses a las cesantías deben pagarse a más tardar el 31 de enero, y las cesantías, consignarse antes del 15 de febrero.

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Para esas cuentas, el Ministerio del Trabajo relanzó este lunes la Calculadora Laboral, una página gratuita que pueden usar tanto trabajadores como empleadores.

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¿Qué se puede calcular?

La herramienta permite calcular salarios, horas extra, recargos, prestaciones sociales y aportes. Según el Ministerio, también tiene en cuenta el recargo del 90 % por trabajar domingos y festivos, el del 35 % para la jornada nocturna, que arranca a las 7:00 p. m., y la jornada máxima de 42 horas semanales.

Según comentó el Mintrabajo a través de un comunicado, la actualización de la Calculadora Laboral busca facilitar la comprensión de las obligaciones

laborales, prevenir errores en las liquidaciones y brindar mayor seguridad a trabajadores y empleadores.

¿Cómo se puede acceder a la Calculadora Laboral?

El Ministerio del Trabajo aclara que la herramienta es pedagógica y orientadora, y los resultados son estimaciones y no reemplazan una asesoría legal.

Puede acceder a la Calculadora Laboral del Mintrabajo en el siguiente link: https://calculadoralaboral.mintrabajo.gov.co/inicio.

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