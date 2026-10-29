Ley de Rescate Económico llegó al Congreso: esto es lo que quiere el Gobierno

El proyecto de ley de Ajuste Fiscal, que el Gobierno llama de "rescate económico", ya está en el Congreso. Fue radicado en la tarde de este jueves ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, una semana después de que el Ejecutivo expidiera por decreto el presupuesto de 2027, cuyo monto total es de COP 634,95 billones. Durante la radicación estuvo presente el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, entre otros funcionarios.

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Según Restrepo, el 70 % del ajuste fiscal del proyecto se logrará con una mayor eficiencia en el gasto público y con la reducción del derroche en el Estado. La parte restante, afirmó, recaerá en "quienes más tienen", es decir, el 10 % de la población con mayores ingresos. "Nueve de cada 10 colombianos no se verán afectados por esta ley a final de cuentas. Uno de cada 10 colombianos contribuirá", afirmó el vicepresidente.

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Lo que trae la Ley de Ajuste Fiscal

El texto consta de 105 artículos que deberá considerar el Congreso y gira en torno a lo que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, llamó “cinco rescates”: el fiscal, el social, el de la salud, el de la inversión y el del Estado frente a la corrupción. A continuación, las principales medidas del proyecto:

Devolución de IVA

El proyecto incluye la devolución del IVA a 19 millones de colombianos de menores ingresos, como lo anunció el ministro Gómez. Según explicó, hoy esas personas pagan ese impuesto de manera injusta, y la tecnología permite devolverlo de forma individual y expedita. De acuerdo con el Gobierno, la devolución será en promedio de COP 213.000 mensuales por hogar y hasta un máximo de COP 288.000. La recibirán los hogares con ingresos de hasta COP 3,4 millones, según los mecanismos de focalización que use el Gobierno para el gasto social.

La medida rige desde enero de 2028 y va acompañada de un alistamiento con la DIAN para masificar la factura electrónica. Antes, a más tardar el 20 de diciembre de 2027, el Gobierno hará un giro anticipado a los beneficiarios.

IVA para compras online

El proyecto del Gobierno también prevé que las compras hechas en plataformas internacionales de comercio electrónico paguen IVA sin importar el monto. Según el Gobierno, la medida va en la línea de proteger la producción nacional.

El Estado se "apretará el cinturón"

El proyecto busca un Estado más eficiente y menos costoso. Según el Ministerio de Hacienda, para lograrlo el proyecto contempla reducir el tamaño del Estado en 15 % y recortar a la mitad el gasto en contratos de prestación de servicios en 2027, que después solo podrá aumentar con la inflación. Entre 2027 y 2030, además, lo que el Estado compra en bienes y servicios no podrá crecer más que la inflación.

Lo fiscal

Sobre el rescate fiscal, Gómez dijo que sin este ajuste habría una crisis fiscal, porque no se conseguirían los recursos para financiar el presupuesto de 2027. Frenar el aumento de la deuda es un objetivo central del proyecto, según el Gobierno.

El texto también contempla cárcel para contrabandistas y para evasores fiscales, y premios para quienes cumplan con sus obligaciones financieras. Prevé, además, la venta de activos improductivos, que según el vicepresidente solo representan costos para el Estado. Con esos recursos se buscará reducir el sobreendeudamiento que, como lo afirmó José Manuel Restrepo, dejó el Gobierno de Gustavo Petro.

Inversión

En inversión, Gómez dijo este jueves que a los pequeños empresarios se les bajarán los impuestos y se les darán estímulos para invertir, crear empleo y mejorar sus ingresos. El proyecto también incluye el RUGE, una medida para incentivar las grandes inversiones en Colombia y la generación de empleo. Consiste en una rebaja de la tarifa de renta de 20 % para las empresas que inviertan en el país entre 2027 y 2028, y de 26 % para las que lo hagan en 2029.

Salud

Para la salud, el ministro de Hacienda planteó destinar COP 30 billones a lo largo de los cuatro años de Gobierno.

¿Qué espera el Gobierno con la Ley de Rescate Económico?

En un comunicado conocido tras la radicación del proyecto, el Gobierno se mostró más que optimista sobre el alcance que tendría la ley. De entrada, el Ejecutivo estima que el crecimiento económico de los próximos años derivaría en más ingresos para el Estado: de acuerdo con el documento, el recaudo aumentaría en COP 1,7 billones en 2027 y en COP 13,8 billones en 2030. No obstante, el comunicado no dio mayores detalles de cómo se llegaría a esas cifras.

Las estimaciones del Gobierno con la llamada ley de rescate económico incluyen además que las finanzas del país mejorarían en COP 51 billones en 2027 y en más de COP 122 billones en 2030.

Ahora el proyecto tiene que pasar por el Congreso. El Gobierno dijo que espera que se tramite en este cierre de año, pero, al ser un proyecto de ley, debe surtir sus debates en el legislativo y puede ser modificado. El antecedente más reciente de un proyecto económico del Gobierno en el Congreso es el presupuesto de 2027, que no contó con mayores consensos en el legislativo: las plenarias lo aprobaron entre el lunes 19 y el martes 20 de octubre, pero un error de trámite llevó a expedirlo por decreto, y los ajustes de los congresistas se cayeron.

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El hueco que quiere cerrar el Gobierno

El Estado ingresa en promedio COP 29 billones al mes y gasta COP 40 billones. La diferencia es de cerca de COP 11 billones mensuales, según cifras que presentó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante los debates del presupuesto de 2027 en el Congreso. “Ningún hogar, ninguna empresa, ningún país puede vivir indefinidamente cuando sus gastos son superiores a sus ingresos”, dijo. El ministro ubicó la deuda del país en COP 1.174 billones.

En materia de ingresos, el ministro indicó que el país tiene 18 impuestos nacionales y poco recaudo, y que la DIAN no logra cobrarlos ni frenar la evasión. Lo calificó como una "fatiga fiscal".

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Sin un recorte del gasto, el déficit fiscal de 2027 llegaría a 9,4 % del PIB. Como lo ha alertado el Banco de la República, sería la cifra más alta de la historia del país. Estaría además por encima de lo registrado en el peor momento de la pandemia, y la deuda neta subiría a 66,2 % del PIB. Con la Ley de Rescate, según lo que ha mencionado el Gobierno, el déficit total bajaría a 7,2 % del PIB.

El vicepresidente José Manuel Restrepo dijo este jueves que el Gobierno de Gustavo Petro dejó “una bomba de tiempo” que estallaría en 2027 si el actual Ejecutivo no actuaba. Según explicó, de cada tres pesos que recauda el Gobierno, uno se va en pagar intereses de la deuda pública. Dijo también que el costo de esa deuda se multiplicó casi por dos: hoy el país es más riesgoso para prestarle y endeudarse cuesta el doble de lo que históricamente costaba.

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El presupuesto de 2027

El presupuesto de 2027 tendrá un monto total de COP 634,95 billones. La mayor parte, COP 391,38 billones, es para funcionamiento; otros COP 155,43 billones se irán en pagar deuda y COP 88,14 billones, en inversión. Es el mismo monto y la misma distribución que aprobaron las comisiones económicas del Congreso en primer debate, como lo confirmó el Ministerio de Hacienda.

Las plenarias de Senado y Cámara habían aprobado el texto en la noche del lunes 19 y la madrugada del martes 20 de octubre. Por un error de trámite, el Gobierno anunció que lo expediría por decreto. El monto total no cambió, pero se cayeron los ajustes que habían aprobado las plenarias: pasar cerca de COP 8 billones del servicio de la deuda a inversión y otros sectores, COP 3 billones adicionales para salud, COP 6,5 billones para pensiones y COP 3 billones para subsidios de energía y gas, entre otros.

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Las tres piezas del plan fiscal

El Gobierno ha ido armando su respuesta a la situación fiscal en tres piezas. El 22 de octubre expidió por decreto el presupuesto de 2027. El mismo día, el Gobierno oficializó un recorte de COP 13,8 billones, equivalentes a 0,7 % del PIB, a las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de 2026, y la tercera pieza es la Ley de Rescate Económico, que ahora llega al Congreso.

Según el Minhacienda, el recorte del Presupuesto 2026 se centró en eliminar compras de bienes y servicios que no eran indispensables, reducir contratos de prestación de servicios y no realizar procesos de contratación con planeación desfasada.

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Por rubros, el recorte se reparte así:

Funcionamiento: COP 3 billones menos, por la reducción de contratos de prestación de servicios y compras innecesarias.

COP 3 billones menos, por la reducción de contratos de prestación de servicios y compras innecesarias. Servicio de la deuda: COP 4 billones menos.

COP 4 billones menos. Inversión: COP 6,8 billones menos, de recursos de contratos que ya no alcanzarán a ejecutarse o que no son prioritarios.

Entre las entidades con mayor recorte están la Aeronáutica Civil (COP 949.143 millones), la Registraduría Nacional del Estado Civil (COP 775.000 millones), la Rama Judicial (COP 696.496 millones) y la Agencia Nacional de Infraestructura (COP 393.306 millones). Les siguen el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (COP 366.845 millones), el Ministerio del Trabajo (COP 269.814 millones), el Ministerio del Interior (COP 261.862 millones) y la Fiscalía General de la Nación (COP 260.600 millones).

Después vendrían medidas estructurales, que según la estrategia fiscal del Gobierno quedarían incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

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