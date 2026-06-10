¿Otro seguro además del SOAT? Fasecolda pide eliminar polémico artículo de proyecto de ley

Imagen de referencia licencias de conducción. Foto: redes

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La Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda) solicitó eliminar un artículo de un proyecto de ley que, según el gremio, afectaría a más de 13 millones de personas con licencia de conducción vigente.

Se trata del artículo 37 del proyecto de ley 277-25S–058 24C, que ya está en cuarto debate. Allí se plantea la creación de una póliza obligatoria de responsabilidad civil extracontractual asociada a la licencia de conducción, adicional al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Este proyecto de ley busca garantizar el “derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud de los individuos” en las vías del país, con la creación del sistema de sanción por puntos y del sistema de licenciamiento gradual.

El gremio dijo que comparte el objetivo, pero advirtió que considera “inconveniente e inviable la creación de un nuevo seguro obligatorio”.

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Fasecolda expuso varios argumentos por los que solicita eliminar el artículo. En la lista está que el seguro se aplicaría sobre la licencia de conducción, “cuando el riesgo asegurable surge del uso del vehículo y de la actividad efectiva de conducción”. Tener una licencia vigente no implica necesariamente que una persona genere un riesgo real, ya que puede no conducir o no tener vehículo.

A su juicio, esta medida rompe el vínculo entre riesgo y aseguramiento, afecta la coherencia regulatoria del sistema y dificulta la administración eficiente del mecanismo propuesto.

“En la estructura de todo seguro es indispensable definir el interés asegurable, la delimitación del riesgo, la suficiencia de la cobertura, la prima técnicamente adecuada y los ajustes operativos requeridos, así como determinar si la medida representa un beneficio real para la población o una carga económica adicional sin una protección proporcionalmente mayor”, dijo Fasecolda.

Según el gremio, el artículo fue incorporado sin una discusión técnica previa con el sector asegurador, pese a que el diseño, la operatividad y la sostenibilidad de un seguro obligatorio dependen de variables que deben ser evaluadas por quienes asumen y administran el riesgo.

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Esta medida, agregó el gremio, tendría un efecto regresivo sobre los hogares: como un mismo vehículo suele ser utilizado por varios miembros de una familia, exigir el seguro por licencia y no por vehículo obligaría a cada conductor a adquirir una póliza distinta para cubrir un mismo riesgo.

El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, afirmó que en el futuro podría evaluarse la conveniencia de un seguro obligatorio de responsabilidad civil, siempre que su diseño cuente con una discusión técnica y permita establecer si genera beneficios reales y proporcionales para los ciudadanos y para el sistema.

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