Llegó diciembre: ANI activará plan para mejorar la movilidad en las vías del país

Con las festividades de diciembre vienen también largas horas en carretera para movilizarse hacia diferentes lugares del país. Para hacer un poco más llevadero el tránsito por carretera durante este mes, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la implementación de un plan de movilidad que abarcará todos los corredores viales.

Los peajes suelen ser algunas de las zonas más difíciles en temas de movilidad, pues la congestión que se genera mientras cada conductor paga su peaje suele ser significativa. Debido a esto la ANI ha decidido aumentar el número de personal en los peajes a nivel nacional con alrededor de 450 cangureras.

A la fecha, la entidad cuenta con 41 corredores concesionados, los cuales suman un total de 7.499 km en 23 departamentos y en el Distrito Capital. De estas carreteras, 37 cuentan con peajes operativos que suman un total de 117 estaciones.

“Desde la ANI y sus 41 concesiones nos preparamos para que a lo largo de los más de 7500 km en operación de vías podamos prestar un servicio óptimo. Esta operación tendrá el apoyo de más de 3.100 dispositivos ITS y más de 1.100 cámaras que acompañan el monitoreo en los centros de control de operaciones de cada una de las concesiones”, explicó Roberto Uparela, vicepresidente Ejecutivo de la ANI.

Ojo a la temporada de lluvias: vías en riesgo

La ANI informó sobre algunos corredores donde se prevén afectaciones por la temporada de lluvias en diferentes regiones del país. Algunas de estos son:

IP Chirajara - Fundadores (Corredor Bogotá-Villavicencio)

IP Cambao – Manizales

Santana – Mocoa – Neiva

Transversal del Sisga, Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó

IP GICA

Autopista Conexión Pacífico 1, 2 y 3

Autopista al Mar 1

Autopista al Mar 2

Nueva Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca corredor accesos Cali – Palmira

Sobre el corredor Bogotá-Villavicencio, la ANI señaló que se garantizará la movilidad segura en los puntos críticos en donde se presenta algún tipo de restricción, tales como el K18, el túnel de Quebradablanca, K36, entre otros.

Igualmente, se contará con un mayor número de personal: 18 a 20 auxiliares tipo canguro en las estaciones de peaje: Boquerón I, Boquerón II, Naranjal y Pipiral.

Por otro lado, en el corredor Accesos Norte a Bogotá se tendrá también un aumento de personal: 12 a 15 auxiliares tipo canguro, principalmente en los peajes Andes y Fusca en momentos de alto tráfico vehicular a la salida de la capital.

