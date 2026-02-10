Lluvias ponen a prueba las vías del país: Gobierno activa monitoreo permanente

(Imagen de referencia) La cartera trabaja con las autoridades regionales y locales, así como con las entidades del sector y organismos de gestión del riesgo. Foto: Invías

Las constantes precipitaciones mantienen encendidas las alarmas en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde se reportan crecientes, inundaciones y oleaje anormalmente alto que han afectado comunidades.

Recientemente la directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry, señaló que no se espera un pico crítico en las precipitaciones para los próximos días. No obstante, esto no representa un parte de tranquilidad.

“Las alertas hidrológicas se mantienen activas, varias de ellas en nivel rojo, con alta probabilidad de afectaciones. Algunos caudales continúan con condiciones medias a altas y alta sensibilidad, por lo que no se baja la guardia”, dijo.

En el marco de esta emergencia, el Ministerio de Transporte informó que mantiene el monitoreo permanente de las vías. Otras medidas también se han analizado en el consejo de ministros que ha sostenido el presidente Gustavo Petro.

La atención del Gobierno se ha enfocado en las zonas más impactadas, donde se ha hecho un despliegue de las diferentes entidades para atender emergencias asociadas a deslizamientos, crecientes súbitas, cierres viales y afectaciones en infraestructura.

“Todo el Gobierno Nacional está desplegado en el territorio atendiendo esta emergencia por lluvias. Desde el sector transporte mantenemos monitoreo permanente de las vías y los puentes del país, porque nuestra prioridad es proteger la vida y garantizar la conectividad de Colombia”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Para esto, la cartera trabaja con las autoridades regionales y locales, así como con las entidades del sector y organismos de gestión del riesgo.

La cartera le ha pedido a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar transitar por zonas de alto riesgo y acatar las recomendaciones de las autoridades ante cierres o restricciones en corredores afectados.

