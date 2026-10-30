En términos prácticos, quienes asuman esas obligaciones se comprometen a tener electricidad disponible para responder, sobre todo, cuando haya escasez. La CREG explicó que la iniciativa responde al crecimiento proyectado…

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) quiere agilizar la entrada de nuevos proyectos de generación eléctrica. Para ello, la entidad publicó para consulta pública un proyecto de resolución que propone un mecanismo alternativo para asignar obligaciones de energía firme en los períodos 2027-2028, 2028-2029 y 2029-2030

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Lo que propone la CREG para que nuevas plantas de energía entren antes de tiempo

En términos prácticos, quienes asuman esas obligaciones se comprometen a tener electricidad disponible para responder, sobre todo, cuando haya escasez. La CREG explicó que la iniciativa responde al crecimiento proyectado del consumo y a la necesidad de tener respaldo suficiente ante situaciones que puedan afectar el suministro, como los períodos de baja disponibilidad de agua para generar energía. Por ahora es solo una propuesta.

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Cabe recordar que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó el 8 de octubre el inicio del fenómeno de El Niño y prevé que sea de intensidad fuerte a muy fuerte. Este fenómeno, caracterizado por menores lluvias y mayores probabilidades de sequía, suele presionar a la generación de energía en Colombia. La CREG presenta una propuesta pensada para períodos de poca agua para generar electricidad.

Cómo funcionaría el mecanismo

La propuesta crea un procedimiento alternativo para asignar obligaciones de energía firme. Adriana María Jiménez, directora ejecutiva de la CREG, explicó que “el esquema contempla un procedimiento de asignación de aproximadamente 52 días hábiles. La participación sería voluntaria y complementaría los mecanismos existentes, con requisitos técnicos y garantías que respalden el cumplimiento de los compromisos”.

A cambio, quienes asuman esas obligaciones recibirían una remuneración, que se actualizaría conforme a la regulación. Antonio Jiménez, experto comisionado de la entidad, aseguró que es una forma de destrabar inversiones: “Estamos proponiendo una remuneración que permita viabilizar e incentivar el desarrollo de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica en el país”, dijo a través de un comunicado.

Hay , además, un incentivo para la puntualidad. Las plantas elegibles que entren en operación antes de la fecha prevista podrían recibir un pago adicional por cada megavatio-hora (MWh) comprometido durante el periodo de entrada anticipada.

Según el proyecto, y en las condiciones que este define, podrían entrar plantas nuevas, plantas en construcción que aún no tengan compromisos con el sistema, plantas existentes que hagan obras para aumentar su energía firme y grandes autogeneradores.

Los compromisos se asignarían en el orden en que cada participante demuestre que cumple los requisitos. Ninguna planta podría quedarse con más del 30 % de la cantidad máxima fijada para cada período.

Baterías para la energía solar

La propuesta incluye otro incentivo, este para las plantas solares fotovoltaicas que tengan energía adicional. La idea es que instalen sistemas de almacenamiento con baterías y puedan inyectar esa energía en otras horas del día, sobre todo en la noche. Con eso, según la CREG, se optimizaría la operación del sistema y se impulsarían nuevas soluciones tecnológicas.

La Comisión sostiene que el proyecto contribuye al objetivo del Plan Energía Ya del Gobierno nacional de asegurar la continuidad del servicio de energía eléctrica, y que se suma a la articulación entre la CREG y el Ministerio de Minas y Energía prevista en ese plan.

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