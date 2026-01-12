Los ataques de Trump contra la Reserva Federal generan alerta entre los inversionistas

A la izquierda, el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, y a la derecha, el presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AFP - SAUL LOEB

Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo que el banco central recibió citaciones de un gran jurado del Departamento de Justicia que amenazan con una imputación penal. En un contundente comunicado escrito y en video difundido el domingo, Powell afirmó que la acción está relacionada con su testimonio ante el Congreso en junio sobre las obras de renovación de la sede de la Fed.

Este lunes, las acciones, los bonos y el dólar rebotaron desde los mínimos de la sesión, pero prevalecía la cautela después de que la administración Trump intensificara su ataque contra la Reserva Federal, avivando las preocupaciones sobre la independencia del banco central. El oro tocó nuevos máximos.

Se reaviva el debate sobre hasta dónde puede y debe influir el presidente de Estados Unidos en la postura de tasas del país, que en las últimas décadas ha estado aislada de la interferencia política para garantizar la estabilidad de precios. También vuelve a plantear interrogantes sobre si los inversionistas deberían reducir su exposición a los activos de Estados Unidos y al dólar, un tema que dominó los mercados globales en abril pasado cuando el presidente Donald Trump anunció aranceles universales.

“Cualquier acontecimiento que genere dudas sobre la independencia de la Fed añade incertidumbre en torno a la política monetaria de EE. UU.”, dijo Gary Tan, gestor de portafolio de Allspring Global Investments, que administra más de USD 600.000 millones. “Es probable que esto refuerce las tendencias existentes de diversificación fuera del dólar y aumente el interés por coberturas tradicionales como el oro”.

Para los inversionistas, la escalada prepara el terreno para una mayor volatilidad de los mercados dado el posible impacto sobre la política monetaria de largo plazo. JPMorgan Asset Management espera que las noticias empinen la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro ante expectativas de recortes más agresivos de tasas. Lombard Odier ve al dólar y a los bonos bajo mayor presión. Invesco Asset Management señala que los activos fuera de EE.UU., como las acciones europeas y asiáticas, parecen más atractivos.

La situación pone el foco en el dólar, que sustenta el comercio mundial y representa cerca del 90 % de las transacciones cambiarias. El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Francois Villeroy de Galhau, advirtió la semana pasada que las críticas de la administración a la Fed están amenazando el papel del billete verde.

La disputa se origina en la prolongada confrontación de Trump con Powell. El presidente ha presionado a la Fed para que recorte tasas con mayor rapidez para impulsar la economía y aliviar los costos de endeudamiento del gobierno, mientras que los responsables de la política monetaria que fijan las tasas han sido cautelosos ante el riesgo inflacionario. Paul Volcker, quien asumió como presidente de la Fed en 1979, es recordado por librar una lucha tenaz para contener una inflación que muchos creen se agravó porque la Fed cedió a la presión del entonces presidente Richard Nixon.

Menor atractivo

Los activos de EE. UU. ya habían estado bajo presión el año pasado cuando el sorpresivo anuncio de aranceles globales de Trump sacudió a los mercados. Los rendimientos del Tesoro se dispararon cuando se anunciaron los gravámenes en abril, con los títulos a 30 años subiendo más de 80 puntos básicos en términos intradiarios, entre el llamado Día de la Liberación y finales de mayo. El dólar cayó más de un 8 % en 2025, su mayor descenso anual desde 2017.

“La citación judicial a la Fed es otro ejemplo de cómo los activos de EE. UU. se están volviendo menos atractivos”, dijo David Chao, estratega global de mercados de Invesco Asset Management, que administra más de USD 2 billones en activos. “No solo Estados Unidos se repliega tras sus fronteras de ‘Fortress America’, sino que el país también se está volviendo más depredador”.

En una entrevista con NBC News el domingo, Trump negó tener conocimiento alguno de la investigación del Departamento de Justicia sobre el banco central.

Algunos adoptan una visión más cautelosa y señalan que, dada la sólida posición del dólar como moneda de reserva, la profunda liquidez de los bonos del Tesoro y el auge de la inteligencia artificial que impulsa a las acciones, cualquier corrección podría representar una oportunidad de compra. “Aunque siempre nos preocupa la independencia, es algo que observaremos y sobre lo cual tomaremos decisiones cuando haya un resultado económico más definible”, dijo Marvin Loh, estratega macroeconómico senior de State Street en Boston.

Aun así, es poco probable que las presiones de “Sell America” desaparezcan a medida que avanza la negociación en 2026.

La investigación sobre Powell parece “más humo que fuego” por ahora, dijo Hebe Chen, analista senior de mercados de Vantage Global Prime Pty., pero cuánto tiempo dure eso está en discusión. “Sus implicaciones de más largo plazo y más profundas son mucho más relevantes”, añadió.

Exjefes de la Fed y del Tesoro condenan investigación a Powell

Tres expresidentes de la Reserva Federal y cuatro exsecretarios del Tesoro de administraciones demócratas y republicanas criticaron una investigación del Departamento de Justicia sobre el actual presidente de la Fed, al advertir que socavaría la independencia del banco central de Estados Unidos.

“Así es como se formula la política monetaria en mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias altamente negativas para la inflación y para el funcionamiento de sus economías en general”, dijeron en un comunicado. “No tiene lugar en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de derecho, que es la base de nuestro éxito económico”.

Los expresidentes de la Fed Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan, los únicos tres exjefes del banco central que siguen con vida, firmaron el breve comunicado. A ellos se sumaron los exsecretarios del Tesoro Tim Geithner y Jacob Lew —quienes sirvieron bajo el presidente Barack Obama—, Henry Paulson, que se desempeñó bajo el presidente George W. Bush, y Robert Rubin, quien sirvió bajo el presidente Bill Clinton. Yellen también encabezó el Tesoro bajo el presidente Joe Biden.

