¿Tasas de interés más altas? Así está el panorama y estas son las nuevas proyecciones

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, en rueda de prensa. Foto: Banco de la República

El 19 de diciembre, el Banco de la República optó por mantener las tasas de interés de política monetaria en 9,25 %. Durante 2025, solo hubo un recorte, en abril. La junta se ha inclinado por la cautela, considerando que la mayoría de las expectativas de inflación han subido, superando la meta del 3 % para los horizontes de uno y dos años.

La tasa de política monetaria afecta a las otras tasas de la economía, como las de los créditos. Al sostener tasas altas, el endeudamiento se encarece y, teóricamente, se reduce el consumo para contener el alza de precios. Bajo esta estrategia, la junta elevó los tipos hasta el 13,25 % entre septiembre de 2021 y abril de 2023, buscando frenar una inflación que alcanzó el 13,34 % en marzo de 2023 debido a la reactivación pospandemia. Una vez el Índice de Precios al Consumidor (IPC) comenzó a desacelerarse, el Emisor inició un ciclo de recortes en diciembre de ese año, hasta llegar al 9,25 % actual.

Para 2026, las nuevas proyecciones de los analistas indican que las tasas van a subir.

El panorama de la inflación y las tasas

La semana pasada el DANE informó que la inflación en Colombia cerró 2025 en 5,1 %, solo 10 puntos básicos por debajo del dato registrado en 2024 (5,2 %).

Con 2025, ya son cinco años consecutivos en los que Colombia no cumple la meta de inflación (3 %). Además, tras el aumento en el salario mínimo de 2026, varios analistas han aumentado sus proyecciones para este año, la mayoría ubicando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por encima del 6 %.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, señaló en diciembre que tras las reducciones en la inflación de 2023 y 2024, la desaceleración se frenó en 2025. Según Villar, si la inflación entra en el rango aceptable a finales de este año y llega al 3 % en 2027, será viable mantener tasas estables; de lo contrario, es probable que se necesite una política monetaria más restrictiva. Este ritmo de ajuste es más lento de lo que desea el gobierno de Gustavo Petro, que argumenta la necesidad de bajar tasas para reactivar la economía en un entorno fiscal complejo.

Varios centros de análisis indican que las presiones para la inflación, puntualmente el aumento de 23 % en el salario mínimo que decretó el Gobierno Petro, podrían llevar a la junta a subir las tasas de interés en la reunión de este mes.

Investigaciones Económicas de Grupo Cibest (Bancolombia) destacó en su último informe que las presiones alcistas en la inflación persistirán, impulsadas por la alta indexación, considerando que el 60 % de la canasta está atada a la inflación pasada y al salario mínimo, y por el dinamismo de la economía, que ha mostrado una tendencia positiva para la demanda de los hogares.

Las minutas de la última reunión de la junta directiva del Banco de la República indican que cuatro codirectores consideran que se requiere una senda de tasas superior a la actual para cumplir la meta en 2027. Aunque dos de ellos votaron por un aumento en diciembre, terminaron conciliando con la mayoría para mantener las tasas tras un empate en la discusión (la votación final fue: cuatro por mantener, dos por un recorte de 50 puntos básicos y uno por una reducción de 25 puntos).

Las proyecciones para las tasas en 2026

Investigaciones Económicas de Grupo Cibest estima que las tasas aumentarán hasta 10 %.

Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá estima que el Banco de la República subirá las tasas hasta 11,25 % al cierre de 2026. No descarta que incluso lleguen a 12 %.

Jackeline Piraján, economista principal de Davibank, considera que el Banco de la República subirá las tasas en 50 puntos básicos en enero, llevándolas a 9,75 %. Probablemente, el máximo se verá a mediados de este año, en 12 %.

Investigaciones Económicas de Corficolombiana estima que el Banco de la República subirá la tasa de interés entre 250 y 300 puntos básicos en 2026, cerrando el año en 12,25 %.

