Los datos de mercado laboral bajo lupa: ANIF y expertos se reúnen para analizar las cifras

A raíz del tema, ANIF convocó una serie de mesas de trabajo con representantes de centros de pensamiento, universidades, centros de estudios laborales y otros expertos en esta materia, para analizar las cifras laborales del país y profundizar en la comprensión de las dinámicas que estas reflejan.

Han sido varios los debates y cuestionamientos que han hecho diferentes entidades sobre los datos de mercado laboral que reúne y publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El propósito de estos encuentros ha sido precisar las fuentes de información del mercado laboral, qué mide cada una, cuáles son sus alcances y limitaciones y cómo pueden utilizarse de manera complementaria para hacer un seguimiento más completo del mercado de trabajo, de acuerdo con ANIF.

Las discusiones también han buscado identificar oportunidades para fortalecer la medición ante los cambios demográficos y migratorios y la aparición de nuevas formas de trabajo. En este ejercicio se plantea la revisión de tres ejes.

El primero en discusión fue la relación entre la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Ambas fuentes son complementarias: la GEIH permite medir la participación laboral, la ocupación, la desocupación y la informalidad a partir de información de los hogares, mientras que la PILA registra aportes al sistema de seguridad social.

Su análisis conjunto requiere considerar las diferencias en cobertura, definiciones, unidades de observación y periodos de referencia, así como los tiempos de consolidación de los registros administrativos. Por ello, el centro considera que las diferencias entre sus resultados no constituyen, por sí solas, evidencia de inconsistencias.

Un segundo eje de análisis se concentró en el comportamiento reciente de los ingresos laborales reales, cuyo crecimiento resulta particularmente alto frente al ritmo de expansión de la actividad económica. Los ejercicios preliminares realizados por ANIF muestran que en efecto este incremento está sucediendo tanto en la actividad principal donde se desempeñan los ocupados como en las actividades secundarias.

En tercer lugar, las mesas también abordaron los movimientos migratorios y su relevancia para interpretar los indicadores laborales. Los flujos de inmigración y emigración pueden modificar el tamaño de la población, su distribución territorial y su composición por edades y características laborales.

«Con base en la información disponible, no es posible establecer una relación causal entre estas dinámicas y las diferencias observadas en los indicadores del mercado laboral. No obstante, consideramos que esta es una hipótesis válida que merece mayor atención por parte de la oficina estadística con el fin de evaluar su verdadero impacto», destaca ANIF.

En esa misma línea, se discutió la importancia de incorporar oportunamente los cambios en la migración, la fecundidad, la estructura por edades y la composición de los hogares en las proyecciones poblacionales. Contar con información demográfica actualizada es fundamental para comprender las transformaciones de la población y su relación con la dinámica laboral.

La discusión se concentra en la encuesta GEIH, cuyos factores de expansión permiten representar a la población a partir de los hogares encuestados. El estudio de estos factores y de su relación con las proyecciones poblacionales forma parte de la agenda de investigación de las mesas establecidas, con atención a sus implicaciones en los indicadores y a la comparabilidad de las series en el tiempo.

Las propuestas al DANE

Como parte de esta agenda, los firmantes le proponen al DANE fortalecer la articulación de las encuestas con los registros administrativos, incluidos los de seguridad social (PILA), nacimientos, defunciones, movimientos migratorios, así como los registros de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud y el Sisbén 4.

También consideramos relevante ampliar la difusión periódica de información sobre los ingresos laborales y su distribución, y profundizar en el análisis del trabajo por cuenta propia y del empleo rural en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Estas mesas de trabajo planean continuar estudiando cómo las fuentes de información identifican y caracterizan nuevas formas de trabajo, como:

Publicidad

El empleo en plataformas digitales

El trabajo remoto

La combinación de distintas actividades y fuentes de ingreso.

«Comprender su alcance y sus condiciones de trabajo permitirá evaluar cuáles ajustes o información complementaria se requieren para hacerles un mejor seguimiento», resalta ANIF.

Además, reconocen el valor de la información producida por el DANE, la importancia de su rigor técnico y de la aplicación de estándares internacionales en la medición de las estadísticas. Pero consideran que los espacios buscan contribuir al fortalecimiento continuo de la información laboral y a su uso informado en el debate público.

Publicidad

«Colombia necesita estadísticas laborales oportunas y comparables que permitan seguir las transformaciones del trabajo. Reiteramos nuestra disposición a contribuir técnicamente a esta agenda y a promover el diálogo con el DANE, la academia y las entidades que producen y analizan información laboral, para aportar a un diagnóstico más completo del mercado laboral colombiano y orientar las decisiones de política pública», concluye ANIF.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.