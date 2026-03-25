Los perfiles de colombianos que más contrataron empresas internacionales en 2025

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Feodora Chiosea

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los desarrolladores de software, los intérpretes y los representantes de servicio al cliente estuvieron entre los perfiles colombianos más demandados por empresas internacionales en 2025.

Según el Reporte Global de Contratación de Deel, firma global de gestión de nómina y recursos humanos, la contratación de profesionales colombianos por parte de compañías extranjeras creció 49 % frente al año anterior.

Ese crecimiento ubicó a Colombia como el cuarto país de América Latina con mayor número de trabajadores incorporados a empresas internacionales, por encima de mercados como Argentina, que registró un aumento de 24 %. Brasil y México marcaron un crecimiento de 53 %, mientras que Chile reportó 234 %.

Puede interesarle: Guía para entender los líos judiciales de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

El informe también señala que Estados Unidos se mantuvo como el principal país contratante de talento colombiano, seguido por México y Chile. Al mismo tiempo, los mayores crecimientos en la contratación de colombianos se dieron en Emiratos Árabes Unidos, con 105 %; Costa Rica, con 65 %, y Reino Unido, con 52 %.

Los cargos con mayores aumentos salariales

En materia salarial, el informe de Deel muestra que los mayores incrementos salariales en Colombia se concentraron en cargos con funciones analíticas, técnicas y de gestión. Los aumentos más altos se registraron en analistas financieros, con 171 %; gerentes de marketing, con 92 %; ingenieros Cloud DevOps, con 38 %, y gerentes de experiencia del cliente, con 33,3 %.

Bogotá y Medellín, entre las ciudades con más contratación

Según el reporte, Bogotá ocupó la segunda posición y Medellín la sexta entre las diez ciudades de América Latina con mayor número de trabajadores contratados a través de la plataforma de Deel.

“Observamos que el talento colombiano continúa ampliando su presencia en el mercado laboral internacional año tras año. Nuestros datos evidencian un crecimiento en la contratación y una participación cada vez mayor en áreas de especialización y en posiciones estratégicas dentro de organizaciones globales”, afirmó Natalia Jiménez, directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en Deel.

Puede interesarle: Primera cuota del impuesto al patrimonio vence en abril: gremios piden freno a la Corte

El Reporte Global de Contratación de Deel analiza los datos de más de un millón de contratos y más de 37.000 clientes en 150 países, para describir las tendencias de la fuerza laboral mundial a lo largo del último año. Todos los países, estados y ciudades incluidos cuentan con al menos 100 contratos de trabajadores a diciembre de 2025.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.