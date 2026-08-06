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Los precios al productor registraron una caída en julio: ¿qué hay detrás?

Según el más reciente boletín del DANE, la caída en el Índice de Precios al Productor se explica por un fuerte retroceso en los precios de lo que el país exporta: el petróleo y el oro. No todos los sectores sintieron lo mismo: mientras la minería y la industria manufacturera vieron caer sus precios, el agro tuvo el resultado contrario.

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Sophie Echappé Palomino
Sophie Echappé Palomino
06 de agosto de 2026 - 09:15 p. m.
El cacao es de gran importancia para el agro en la Orinoquía, el 1.4% de los cultivos permanentes en Arauca son de este fruto.
El cacao es de gran importancia para el agro en la Orinoquía, el 1.4% de los cultivos permanentes en Arauca son de este fruto.
Foto: Gobernación de Arauca
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El Índice de Precios del Productor (IPP) mide lo que le cuesta al productor sacar los bienes de la canasta al mercado, es decir, indica en cuánto están los precios antes de llegar al consumidor.

Este puede cumplir la función de adelantar, entre comillas, los movimientos de la inflación al consumidor. Si las y los productores tienen que asumir un aumento en el costo de producción, el precio al consumir también puede subir.

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Para julio de 2026, el IPP de la producción nacional reportó una variación de -1,42 % con respecto al mes anterior, junio 2026. Esta caída viene principalmente de los productos exportados que presenta una variación mensual de -7,55 % entre los mismos meses, es decir, en el transcurso de ese mes los precios de lo que Colombia exportó bajaron.

Dos sectores tuvieron resultados casi opuestos, el sector de explotación de minas y canteras presentó una disminución del precio a -8,76 %, así como el de Industrias manufactureras (-1,65 %). A diferencia de estos sectores, el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca sí tuvo un aumento del 3,89 %.

Ahora bien, según la Clasificación Central de Productos adaptada para Colombia (CPC) hubo diferencias entre las variaciones del petróleo, el oro y las variaciones de las frutas y el café. Con respecto a los aceites de petróleo o aquellos obtenidos de minerales bituminosos (mezclas de hidrocarburos) disminuyeron y quedaron en -10, 62 %. El café tuvo un aumento del 5,57 % y las frutas de un 24,38 %. Para sumarle al dato, durante el año las frutas tuvieron un incremento del 27,31 %. ¿Qué está pasando con el gremio agrícola para que los precios al productor suban tanto?

En lo que corresponde a los bienes de capital, que son aquellos necesarios para llevar a cabo el proceso de producción (como las maquinarias que requiere una fábrica), hubo una variación negativa de 1,99 %. Al mismo tiempo, los bienes de consumo final subieron 1,63 %, estos son los que eventualmente sí pueden impactar en el bolsillo del consumidor.

Sobre el IPP en junio: Precios al productor cayeron en junio: esto revelan las cifras del DANE | EL ESPECTADOR

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Sophie Echappé Palomino

Por Sophie Echappé Palomino

Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición.sechappe@elespectador.com
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