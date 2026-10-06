Los precios al productor subieron en septiembre: ¿por qué?

Detrás de la minería quedó el sector de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, que subió 2,35 %. Los dos estuvieron por encima del promedio (2,20 %). La industria manufacturera, en cambio, se movió apenas 0,22 % y quedó por debajo.

Los precios al productor en Colombia subieron 2,20 % en septiembre frente a agosto, según el Índice de Precios del Productor (IPP) que publicó este martes 6 de octubre el DANE. La minería, con 12,21 %, fue el sector que más se movió.

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El IPP del DANE mide cómo cambian, en promedio, los precios de una canasta de bienes que representa lo que produce el país, desde el momento en que esos productos entran a los canales de comercialización. Según el DANE, sirve para detectar por dónde pueden transmitirse las presiones inflacionarias. Por eso es una de las cifras que van dando forma al dato de inflación que se conocerá el martes 13 de octubre.

Del 2,20 % que subió el índice en septiembre, 1,51 puntos vienen de la minería. Y dentro de este sector, los precios relacionados a la producción de petróleo crudo fueron los que más subieron: un 15,48 % en el mes y, por sí solos, aportaron 1,33 puntos porcentuales. La hulla, un tipo de carbón, avanzó 7,44 %.

En el campo, el producto que más se encareció fue la papa, con 16,80 %. Entre los tres que más empujaron el índice (crudo, papa y hulla) sumaron 1,68 puntos porcentuales.

Del otro lado, algunos precios bajaron. El café cayó 7,83 %, las hortalizas de raíz, bulbosas y tuberosas 4,08 % y otros frutos oleaginosos 6,15 %. Los tres juntos restaron 0,17 puntos porcentuales.

El mayor aumento del mes se vio en los productos que el país vende afuera. Los precios de los exportados subieron 6,02 % en septiembre, frente a 1,14 % de los que se producen para el consumo interno. Entre las exportaciones, la minería avanzó 13,46 % y el petróleo crudo, 15,74 %.

Así va el IPP en lo corrido de 2026

Si se mira lo que va del año, el IPP de la producción nacional acumula una variación de 5,00 % frente a diciembre de 2025, cuando un año antes, en el mismo periodo, había sido de apenas 0,06 %.

La minería (18,25 %) y el sector agropecuario (12,03 %) van por encima del promedio, y la industria (0,27 %) se quedó por debajo. En lo corrido de 2026, el petróleo crudo sube 28,20 %, las frutas de pepita y de hueso 25,45 % y la papa 102,73 %, y entre los tres aportan 4,01 puntos porcentuales. En sentido contrario, los precios del café cayeron 31,09 % en lo corrido del año, los del oro 10,82 % y los del café trillado o verde 20,68 %. Entre los tres le restaron 1,40 puntos porcentuales al índice.

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