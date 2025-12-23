Los precios de los metales suben con fuerza: récords para el cobre, el oro y la plata

La cotización internacional de la plata subió hasta 70,67 dólares este martes 23 de diciembre. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Akos Stiller

Los precios internacionales de los principales metales registraron nuevos máximos este martes, 23 de diciembre, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Venezuela y por una demanda estructural asociada a la transición energética.

El fuerte aumento simultáneo del oro, la plata y el cobre suele interpretarse como una señal de que los mercados están reaccionando a varios factores al mismo tiempo.

Así están los precios de los metales preciosos

El oro, considerado un activo de refugio, alcanzó un precio récord de 4.497,74 dólares la onza, mientras que la plata subió hasta 70,67 dólares, extendiendo la tendencia alcista de ambos metales preciosos.

El repunte se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el lunes que lo más “inteligente” que puede hacer el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, es dimitir.

La tendencia al alza en la cotización de los llamados metales preciosos (oro y plata) refleja una mayor búsqueda de activos considerados refugio en contextos de incertidumbre geopolítica y financiera.

La demanda de cobre en tiempos de transición energética

El cobre también operó en un nivel sin precedentes y llegó a 12.159,50 dólares la tonelada. Este metal es clave para la fabricación de paneles solares, baterías para vehículos eléctricos y centros de datos.

John Plassard, analista de Cité Gestion Private Bank, explicó a AFP que “la plata y, sobre todo, el cobre se benefician de un apoyo estructural relacionado con la transición energética, la electrificación y las enormes necesidades de las infraestructuras digitales y la inteligencia artificial”.

El repunte del cobre apunta a expectativas de una demanda sostenida ligada a la electrificación, la transición energética y la expansión de infraestructuras digitales, lo que sugiere que, junto al nerviosismo de corto plazo, los inversionistas también están anticipando necesidades de inversión y crecimiento estructural en sectores clave de la economía global.

