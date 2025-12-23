La economía de EE. UU. creció 4,3 % en el tercer trimestre, su mayor ritmo en dos años

El crecimiento económico de EE. UU. estuvo impulsado principalmente por la fortaleza del consumo, que avanzó un 3,5 % a ritmo anualizado entre julio y septiembre. Imagen de referencia Foto: EFE - WILL OLIVER

La economía de Estados Unidos mostró un fuerte repunte en el tercer trimestre de 2025, al crecer a una tasa interanual del 4,3 %, el avance más alto desde el tercer trimestre de 2023, según datos publicados este martes 23 de diciembre por la Oficina de Análisis Económico (BEA).

En términos trimestrales, el producto interno bruto (PIB) aumentó un 1,1 % frente al segundo trimestre de 2025, en la primera divulgación oficial de cifras desde septiembre, tras el cierre del Gobierno Federal que retrasó la publicación de varios indicadores macroeconómicos.

Qué impulsa el crecimiento de Estados Unidos

De acuerdo con las estadísticas presentadas por la Oficina de Análisis Económico de ese país, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por la fortaleza del consumo, que avanzó un 3,5 % a ritmo anualizado entre julio y septiembre. El gasto de los hogares siguió siendo el principal motor de la economía, con un desempeño sólido en servicios como salud y viajes internacionales, aunque el gasto en vehículos cayó.

La inversión empresarial también aportó al crecimiento, al expandirse un 2,8 %, con un nuevo impulso en la compra de equipos informáticos y una inversión récord en centros de datos vinculados a infraestructura de inteligencia artificial, según el reporte citado por Bloomberg. En contraste, la inversión de capital en general retrocedió un 0,3 %, según los datos difundidos por EFE.

El gasto público creció un 2,2 % anualizado, con un aumento del gasto federal del 2,9 %. Dentro de ese rubro, el gasto en defensa se expandió un 5,8 %, en línea con la política del Gobierno de Donald Trump de reforzar el presupuesto militar, de acuerdo con la información de la BEA.

El comercio exterior también contribuyó al crecimiento. Las exportaciones estadounidenses aumentaron un 8,8 % en el tercer trimestre, mientras que las importaciones se redujeron un 4,7 %, un comportamiento que, según EFE, refleja el impacto de los aranceles anunciados por la Casa Blanca como parte de su política comercial.

Tras conocerse las cifras, el presidente Donald Trump aseguró que el desempeño económico responde a los gravámenes impuestos a las importaciones. “Los aranceles son responsables de las excelentes cifras económicas de EE. UU. que se acaban de anunciar”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

En materia de precios, el informe de Bloomberg señaló que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), excluyendo alimentos y energía —la medida de inflación preferida por la Reserva Federal—, aumentó un 2,9 % en el tercer trimestre, aún por encima del objetivo del 2 % del banco central. La BEA todavía no ha reprogramado la publicación de los datos mensuales de inflación de octubre y noviembre, también afectados por el cierre gubernamental.

Pese a que algunos indicadores muestran una moderación del consumo hacia el cuarto trimestre y un mercado laboral más suave, la Reserva Federal mantiene una visión relativamente positiva para 2026. Su presidente, Jerome Powell, ha citado el respaldo fiscal, el gasto en infraestructura tecnológica y la continuidad del consumo de los hogares como factores que apoyarían un mayor crecimiento el próximo año, según Bloomberg.

Sin embargo, datos divulgados este martes también mostraron que la confianza del consumidor cayó por quinto mes consecutivo en diciembre, la racha más prolongada desde 2008, en medio de preocupaciones persistentes por la inflación, los aranceles y el entorno político.

