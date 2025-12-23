Importaciones al alza y exportaciones rezagadas profundizan el déficit comercial

El déficit comercial subió más del 80 % anual, ampliando la brecha con las ventas externas. Foto: EFE - FILIP SINGER

El país volvió a acelerar las importaciones, mientras las exportaciones no logran mantener el ritmo. El déficit comercial, reticente a ceder, profundiza aún más la distancia frente al anhelado superávit.

Según el más reciente informe del DANE, en octubre el país importó USD$6.583 millones CIF (costo, seguro y flete), un 14,9 % más que en el mismo mes de 2024.

Las manufacturas empujaron casi todo el aumento, con un avance cercano al 20 %, hasta US$4.962 millones, lo que equivale a tres de cada cuatro dólares importados en el mes.

Las compras de maquinaria y equipo de transporte subió 24,7 %, es decir, desde equipos industriales hasta vehículos.

Y en el caso de productos químicos y conexos, aumentó 14,9 %, insumos clave para la industria, la salud y el agro.

Alimentos al alza, energía a la baja

El segundo bloque en importancia fue el de agropecuarios, alimentos y bebidas, con US$968 millones y un crecimiento del 13,1 %. Dentro de ese grupo, el motor fueron los productos alimenticios y animales vivos, que subieron 17,5 %.

En contraste, las importaciones de combustibles y productos extractivos cayeron 12,6 %, hasta US$646 millones. Aquí el desplome del gas natural importado (-56,9 %) fue decisivo. Menos compras de gas alivian la factura externa, pero también reflejan ajustes en consumo y precios internacionales.

China manda en el carrito de compras

El mapa de origen confirma una tendencia que ya no es novedad, pero sí cada vez más marcada: China fue el principal proveedor, con 28,3 % del total importado, muy por delante de Estados Unidos (21,6 %).

Según el informe, el salto de las compras desde China se explicó, sobre todo, por bienes visibles en la calle y en la infraestructura:

Vehículos para transporte de personas, que más que duplicaron su valor importado.

Maquinaria pesada, como excavadoras y cargadores, con crecimientos extraordinarios.

Motocicletas, un termómetro clásico del consumo popular y de la movilidad urbana.

Balanza comercial lejos del superávit

El aumento de importaciones no suele venir acompañado de un alivio en la balanza comercial. Al contrario. En octubre, el déficit llegó a US$1.913 millones FOB, un 81 % más que un año atrás. El término “FOB” mide el valor de los bienes sin incluir transporte ni seguro, y se usa para comparar exportaciones e importaciones en igualdad de condiciones.

Aunque el hueco no alcanza los niveles de 2022 (USD 1.475 millones FOB), sí muestra una tendencia: Colombia compra mucho más de lo que vende, y esa diferencia se está ampliando, lo que genera alta dependencia a actores externos y una economía que está lejos de producir lo que necesita.

Ese mayor dinamismo importador amplió la brecha externa. En lo corrido del año, el país acumuló importaciones por USD 55.291,9 millones y exportaciones por USD 41.639,9 millones, lo que dejó una balanza comercial negativa de USD 13.651,9 millones. Un déficit que conversa con el patrón global de concentración comercial y con una economía que necesitó comprar más de lo que logró vender.

El déficit, de fondo, presiona el tipo de cambio y hace más propenso al país a los choques externos, como los aranceles.

