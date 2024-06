Los puntos más polémicos de la pensional: el último debate arranca esta semana

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, ministro del Interior y Gloria Inés Ramírez, ministra de trabajo, en el tercer debate de la pensional. Foto: Óscar Pérez

La semana pasada se radicó la ponencia para el cuatro y último debate de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro. Se espera que esta semana arranque la discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Martha Alfonso, coordinadora ponente, dijo en entrevista con este diario que la meta es que la iniciativa quede aprobada antes del 14 de junio.

La propuesta del Gobierno es crear un sistema de pilares con el que se acabaría la competencia entre Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y aumentaría la cobertura, considerando que actualmente en Colombia solo se pensiona una de cada cuatro personas mayores.

Estos son los pilares que propone el Gobierno:

Pilar solidario: contempla una renta básica que corresponderá como mínimo a la línea de pobreza extrema (cerca de $232.000) para las personas mayores en condición de pobreza que no logren tener una pensión (a los 65 años los hombres y a los 60 años las mujeres) y para personas en condición de discapacidad (hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 50).

Pilar semicontributivo: beneficiaría a las personas (en los mismos rangos de edad del solidario) que cotizaron entre 300 y menos de 1.000 semanas. En el sistema actual, a quienes no cumplen los requisitos de semanas se les devuelve lo que cotizaron (en el caso de Colpensiones, sin intereses); con la reforma ese dinero se convertiría en una renta vitalicia que tendrá un subsidio de 20 % para los hombres y de 30 % para las mujeres.

Pilar contributivo: la ponencia para el cuarto debate establece que todos los afiliados al sistema cotizarán a Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos y de ahí en adelante, en alguno de los fondos privados.

El cuarto pilar es de ahorro voluntario.

Los puntos más álgidos de la discusión

📍 El umbral

El límite de cotización en Colpensiones es uno de los puntos más controversiales del proyecto. El presidente Gustavo Petro buscaba un umbral de cuatro salarios mínimos, mientras que la recomendación de expertos, incluyendo Fedesarrollo, ANIF e incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, es bajarlo para que la iniciativa sea más sostenible. El Senado, tras el acuerdo que logró el Gobierno con los partidos Liberal y de La U, aprobó un umbral de 2,3 salarios, ese es el que se mantiene hasta ahora.

Ese límite implica que totas las personas cotizarán solamente en Colpensiones hasta $2.990.000 (umbral de 2,3 salarios mínimos), los que ganen más llegarían a cotizar una parte en las AFP (los recursos que están por encima de $2.990.000).

El límite de salarios mínimos que deberán cotizar los afiliados a Colpensiones está directamente relacionado con el costo de la iniciativa a largo plazo (que se terminará pagando con impuestos). ¿Por qué? Básicamente, porque las pensiones que se entregan en el lado público del sistema tienen un subsidio (la plata que usted ahorrará en Colpensiones no alcanza para la pensión que tendrán que pagarle cuando llegue a la edad de jubilación).

Alfonso aseguró que buscará defender los acuerdos que vienen del Senado para facilitar la conciliación, aunque reconoce que el umbral es un debate que sí o sí volverá a darse en la plenaria de la Cámara.

📍 La vigencia

El Senado y la Comisión Séptima de la Cámara aprobaron que la medida entre en vigencia en julio de 2025. El punto es polémico porque algunos congresistas y expertos, e incluso la Procuraduría, han cuestionado que Colpensiones pueda prepararse en tan poco tiempo para las tareas que le pone la reforma, incluyendo la llegada masiva de afiliados.

📍 El fondo de ahorro

La iniciativa crea un fondo que ahorrará e invertirá parte de las cotizaciones. Inicialmente, el Gobierno propuso que Colpensiones lo administrara, pero la plenaria del Senado decidió que este debería quedar en manos del Banco de la República, con el fin de blindar los recursos.

El documento que salió de la Comisión Séptima de la Cámara (tercer debate) decía que el comité del fondo estaría conformado por el ministro de Hacienda; el ministro de Trabajo; el director del Departamento Nacional de Planeación; cuatro expertos nombrados por el presidente de la República para periodos prorrogables de cuatro años; el presidente de Colpensiones con voz, pero no voto; un representante de los trabajadores, uno de los afiliados y uno de los pensionados.

Que la elección de los expertos quedara en manos del presidente y no del Banco de la República (como decidió el Senado) generó críticas, por el poder que tendría el mandatario sobre el comité. Vale aclarar que el cambio respondía a las solicitudes del Banco de la República.

Para zanjar las dudas, en la ponencia para cuarto debate en la plenaria de la Cámara cambió la conformación del comité: ya no estará el director del DNP, solo habrá un representante de los pensionados (no habrá de trabajadores y afiliados) y ahora serán tres y no cuatro los expertos. El nombramiento lo hará el presidente, pero a partir de una terna presentada por la junta directiva del Banrep.

📍 Las comisiones de las AFP

Los fondos privados seguirán administrando los recursos que tienen, en total $421 billones, y a medida que los afiliados se vayan pensionando, pasarán los recursos a Colpensiones, pero como recibirán muchos menos aportes, también caerán las comisiones. Entonces, ¿cómo les vamos a pagar?

La reforma dice que las AFP descontarán cada año por comisión máximo el 0,6 % de la totalidad de los saldos que administran, excluyendo los recursos de quienes están en el régimen de transición que sigan en el fondo privado (que van a seguir pagando su comisión como hasta ahora), los del Fondo de Garantía de Pensión Mínima y los del fondo de retiro programado.

El problema es que, como contó este diario, los expertos advierten que con ese sistema quienes hoy están afiliados a los fondos terminarían pagando doble comisión.

De forma sencilla: si usted está hoy afiliado a una AFP, le cobrarán anualmente 0,6 % (en promedio) sobre todo el dinero que tiene en su cuenta de ahorro individual, aunque usted ya pagó con aportes mensuales una comisión por administración (en promedio 0,6 puntos del 16 % que cotiza para pensión). O sea, terminará pagando dos veces por la administración de los aportes que ha hecho hasta el momento.

Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, sostiene que el cambio “es consecuencia de la naturaleza de la reforma. Si no hubiera reforma, no tendríamos esta situación”.

Estos y otros puntos los discutirá la plenaria de la Cámara de Representantes. Para que no se hunda, la reforma debe pasar su último debate y la conciliación antes del 20 de junio (sin contar las extras del Congreso).

